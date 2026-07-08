推动越日防务合作关系迈上新台阶

越通社河内 —— 7月8日，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部长潘文江大将在河内会见了日本驻越南特命全权大使伊藤直树（Ito Naoki）。



潘文江表示，越南历来重视越日致力于亚洲及世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系。随着两国关系不断走向纵深，近年来双方防务合作得到关注推进，成效显著。日本是越南为数不多的保持副部长级防务政策对话以及陆海空三军参谋军官磋商机制的伙伴。



潘文江高度评价日本在培训、国防工业、技术转让、战后恢复等领域的合作与支持，同时希望伊藤直树大使继续关注和支持，使越日防务合作内容顺利开展，取得务实成果。其中，重点领域包括：各层级特别是高层互访；维持磋商、对话机制；签署合作文件；各军兵种、国防工业、训练、军医、网络安全、联合国维和、战后恢复等方面的合作；在东盟防长扩大会议（ADMM+）等国际多边场合中协调配合和相互支持。



潘文江表示希望日本继续提供现有奖学金名额并扩大培训类型，增加为越南国防部提供理工科技、技术专业的本科和研究生培训指标。他相信越日关系将在所有领域继续取得新发展，符合两国人民的愿望和共同利益，为地区和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。



借此机会，潘文江郑重邀请日本防卫省、自卫队及日本国防工业企业领导出席预计于2026年12月在河内举行的第三届越南国际防务展。



伊藤直树高度评价越日防务合作关系，表示将努力与越南国防部协调配合，落实所达成的合作内容，为推动越日致力于亚洲及世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系发展，以及两国防务部门合作关系不断走神走势作出贡献。（完）

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