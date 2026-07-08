500个昼夜行动：首批DNA鉴定样本完成移交



越通社金瓯省——7月8日，金瓯省烈士遗骸搜寻、迁葬与身份确认工作指导委员会在陈文时乡烈士陵园举行敬香仪式，并将237份尚未确认身份的烈士遗骸生物样本移送公安部刑事科学研究院，开展DNA鉴定。



据该指导委员会报告，在陈文时乡烈士陵园无名烈士遗骸样本采集与移交过程中，相关部门共开掘263座烈士墓，并完成全部遗骸样本采集工作。



金瓯省军事指挥部已建议省指导委员会出台指导文件，并成立跨部门工作组及两支专业采样队。开掘期间，跨部门工作组、两支专业采样队与越南军工电信集团（Viettel）金瓯省分公司技术人员密切配合，对墓葬档案、墓区分布图、烈士遗骸迁葬信息及采样记录等资料同步进行数字化处理，为后续长期保存、管理及国防部相关鉴定机构开展DNA比对提供数据支撑。



经严格按照技术规范分析与筛选，两支专业采样队共采集到237份符合DNA鉴定条件的烈士遗骸样本。



敬香仪式结束后，金瓯省指导委员会运输组使用专用车辆，将全部生物样本运送至芹苴国际机场，随后空运至河内进行DNA鉴定。



金瓯省指导委员会表示，在完成陈文时乡烈士陵园样本移交后，将继续制定计划，对南根乡烈士陵园及省内其余烈士陵园中尚未确认身份的烈士遗骸开展样本采集与移交工作。



金瓯省力争于2027年第一季度前完成全省3382座无名烈士墓遗骸样本采集，为烈士身份确认创造条件。（完）



越通社