500个昼夜行动：越南全国归集超1300具烈士遗骸

越通社河内——在开展“推进寻找、归集和确认烈士遗骸500个昼夜战役”110多天后，越南全国已归集1300多具烈士遗骸，并在超过3.5万座烈士墓进行了取样。
据国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指委会）办公室介绍，截至目前，全国已寻找归集1300多具烈士遗骸，并在宣光省发现3座集体墓。为实现约7000具烈士遗骸的归集目标，国防部已根据调查核实结果和区域结论，向各单位下达了具体指标。
越南国防部目前在老挝和柬埔寨常设19支专职搜寻归集队，同时在国内新组建10支临时队伍，使总数增至31支，参与干部战士超过1500人。
截至7月5日，各力量已对超过3.5万座烈士墓进行取样，其中超过2.5万座具备取样条件。排雷工作已在7000多公顷范围内展开，仅宣光省渭川核心区域就超过3000公顷，完成进度达70%以上。公安部已收集近9.5万份烈士亲属生物样本，分析并将超过5万份样本同步录入数据库。
烈士遗骸样本的接收、储存和保管工作也同步展开。各地方已接收11642份样本；仅军队法医研究所就从17个省市中的12个接收了6010份样本，并已完成118份样本的鉴定。
据国家515指导委员会办公室介绍，应用地图坐标与实地对照、地下扫描雷达及现代技术手段等科技措施，已提高了准确性、缩短了搜索时间并减少了对现场的影响。此外，开发利用和核查外国解密档案，并结合组织信息核实研讨会，也有助于提高寻找效率。
为确保取样和数据管理过程的准确，越南国防部已颁布技术流程，组织全国范围的培训，并责成越南军用电子电信集团开发数字化、管理、存储和追踪烈士遗骸样本信息的软件，以最大限度地减少交接和保管过程中的差错。（完）
500个昼夜行动：同步核查档案资料 服务烈士遗骸搜寻归集
越南内务部国家文书档案局已动员各国家档案中心系统同步开展核查、统计和挖掘与烈士、战役、战斗及重点军事行动地区相关的档案资料。经初步核查，各单位已发现多份含有价值信息的档案和文件，为烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作提供服务。