越南与墨西哥推动建立两国关系新框架

越通社河内——7月8日上午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与墨西哥联邦外交部长罗伯托·贝拉斯科·阿尔瓦雷斯（Roberto Velasco Álvarez）通电话。



罗伯托·贝拉斯科·阿尔瓦雷斯高度评价越南经济社会发展成就以及日益提升的国际地位和威望。他强调墨西哥政府在与东盟地区特别是与亚太地区总体政策中高度重视与越南的友好合作关系。



黎怀忠表示，在国家发展进程中，越南始终重视与拉丁美洲地区传统友好国家的关系，其中墨西哥是在双方拥有诸多双边、地区和国际共同利益基础上的重要优先伙伴。越南希望推动两国关系在各领域务实有效发展，早日建立与双边关系水平相匹配的新关系框架。越南支持墨西哥加强与东盟的关系，为两个地区的和平、合作与发展作出贡献。



两国外长对两国多方面合作关系的积极进展感到高兴，其中两国外交部政治磋商、经贸与投资合作混合委员会等双边机制保持定期运行；各法律框架得到有效落实并在多个领域进行新的谈判；双边贸易往来在两国均为成员的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）基础上继续快速增长。



黎怀忠在通话中建议墨西哥外交部与墨各部委配合，为两国商品提供更好的市场准入条件。



双方一致同意密切配合，将两国关系提升至新高度，推动高层互访与接触，开展各合作机制，谈判并促进签署若干重要合作文件，有效落实CPTPP。在越南和墨西哥将分别主办2027年和2028年亚太经合组织（APEC）领导人会议周的背景下加强在APEC框架内的协调，继续在国际组织和多边场合中相互协调与支持等。（完）

越通社