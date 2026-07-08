越中企业加强在多领域的合作

越通社北京——越通社驻北京记者援引中新社信息报道，中国广西—越南广宁企业对接会7日在南宁举办，110余家两国企业代表共商合作。
对接会上，广西与广宁两地共11对企业集中签约，合作内容覆盖智慧口岸建设、物流基建开发、农林水产贸易、跨境文旅、检验检测服务等领域，将有力推动广西与越南产业链供应链深度融合。
5家广西文旅企业与广宁多家旅游主体集中签署游客互换、客源互送合作协议，充分释放两地旅游资源互补优势，推动中越跨境旅游市场持续扩容。
广西锦绣东越人力资源有限公司总经理杨倩受访时表示，今年3月以来，公司已为广西企业引入200余名越南劳务人员。越南经济增速快，劳务合作前景可观，公司计划7月底赴越考察。“当前越南人工智能人才缺口较大，后续我们可向越南输送人工智能专业人才。”
广西官方介绍，2025年广西与越南贸易额突破3000亿元人民币。广西与广宁相邻，分布在北仑河两岸，双方有着深厚的传统友谊，政治经贸往来密切。
当前，中越东兴—芒街跨境经济合作区、东兴—芒街智慧口岸等项目建设稳步推进，建成后将为两地企业跨境贸易带来重大利好。（完）
越通社北京——越通社驻北京记者援引中新社信息报道，中国广西—越南广宁企业对接会7日在南宁举办，110余家两国企业代表共商合作。