第10-NQ/TW号决议：统筹部署吸引新一代FDI的方案

越通社河内——越共中央政治局关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议将重点放在促进绿色经济和数字经济发展上，并与技术转让相结合，增强与国内企业的对接。许多专家认为，这是越南实现可持续发展的战略杠杆，同时也对基础设施能力和环境保护标准提出了新的要求。



开展绿色、循环型外商投资项目



针对第10号决议中提出将外商投资生态系统与物流、数据和能源基础设施同步发展的内容，越南环境经济协会副主席、原资源与环境战略政策研究院院长阮世征表示，高昂的物流成本和清洁能源自给压力正是越南当前亟需克服的最大短板，否则将在全球绿色供应链转移浪潮中失去竞争优势。



为应对这一挑战，阮世征建议越南需要统筹推进交通和物流基础设施的智能化，优化流通成本。同时，在运营管理中推进数字化转型和自动化监控，减少人力资源，提高透明度。特别是，越南应加快符合国际标准的绿色工业园区和经济区的建设，以满足大型投资者的严格要求。



此外，越南还需支持企业兑现“净零排放”（Net Zero）承诺，按《第八个电力规划》加快可再生能源商业化和输电基础设施升级。其中，应充分利用漫长海岸线优势，发展风电和太阳能；尽早开展宁顺核电站项目，以提供稳定的基础电源。



另外，为鼓励金融机构提供利率支持和优惠信贷，开展绿色、循环、节能、资源可持续利用并符合环境、社会和治理（ESG）标准的外资项目，阮世征认为，国内外投资项目必须和谐解决经济发展与环境保护的问题。



越南环境经济协会副主席、原资源与环境战略政策研究院院长阮世征。图自越通社

需实施受控试点机制



第10号决议明确提出战略目标是加快向“发展国家战略性投资平台”转型。从国际经济视角来看，国民经济大学国际贸易与经济研究院高级讲师阮常谅指出，在全球FDI资金向高质量、高技术含量转移的背景下，改变管理思维、构建新的发展空间已成为越南的紧迫要求。



阮常谅建议中央大力推进权力下放，赋予地方全面自主权，使其能够主动开展招商引资活动，根据自身主导产业的竞争优势，设计具有特色的优惠机制。 他强调：“只有将发展空间拓展至跨区域规模，越南才能创造足够的空间、辅助生态系统和市场规模，从而吸引跨国集团和全球金融机构对价值数十亿乃至上百亿美元的超级综合项目进行投资。”



为改变管理思维并构建新发展空间，阮常谅建议越南实施“沙盒”（sandbox）机制。优先在海防和岘港等具备基础设施条件的核心城市开展突破性模式。同时，也不应忽视如顺化等具有发展潜力的地区，以构建绿色发展生态系统。



这种开放空间模式将有效解决土地手续方面的瓶颈。在这些空间中，各核心中心需实现有机联通，自由贸易区直接连接金融中心、科技中心以及现代文明城市。



为落实第10号决议的上述愿景，阮常谅提出三大行动方案，其中，各地方需设立具有实权的区域协调机构，构建超越省级行政管理思维的区域治理机制，以调节FDI流向；同时尽快出台自由贸易区和自由试点港的专门法律框架，实施包括特殊关税优惠、自动化进出口手续、对国际专家开放的签证政策以及符合国际惯例的争端解决机制等。此外，各地还需建立跨省工业用地储备机制，制定统一的征地补偿标准，并对技术基础设施项目实施国家级“一站式”联通审批流程。（完）