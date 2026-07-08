☕️越通社新闻下午茶（2026.7.8）

越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开与内务部门的工作会议 图自越通社

越通社河内——·7月8日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开与内务部门的工作会议，围绕劳动力资源质量、促进可持续就业的解决方案以及新发展阶段人力资源培养等核心议题进行讨论。全文



·越南政府总理黎明兴要求各部委和部门加快完善提交国会审议的法律草案、报告及呈文，确保进度、质量和实效；强调必须大力革新立法思维，以发展为导向，不能让制度瓶颈制约经济社会发展进程。全文



·在国会常务委员会第四次会议上，7月8日上午，国会常务委员会以100%在场代表赞成，表决通过了《人民法院审议、决定将已满12周岁至不满18周岁吸毒成瘾人员送往强制戒毒所的程序和手续法令》草案（全面修订）。



·7月8日上午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与墨西哥联邦外交部长罗伯托·贝拉斯科·阿尔瓦雷斯（Roberto Velasco Álvarez）通电话。全文



越南向委内瑞拉提供紧急人道主义援助。图自越通社

·本着越南与委内瑞拉人民之间传统团结友好关系及互助精神，越南党、国家和人民决定向委内瑞拉提供30万美元的紧急人道主义援助，帮助委内瑞拉政府和人民克服灾害后果，让受灾民众的生活尽早稳定下来。全文



·越通社驻北京记者援引中新社信息报道，中国广西—越南广宁企业对接会7日在南宁举办，110余家两国企业代表共商合作。



·7月8日，越南外交部同文化体育与旅游部及庆和省人民委员会共同举办了以“越南：清真旅游的新目的地”为主题的2026年越南清真旅游会议。全文



·7月8日，金瓯省烈士遗骸搜寻、迁葬与身份确认工作指导委员会在陈文时乡烈士陵园举行敬香仪式，并将237份尚未确认身份的烈士遗骸生物样本移送公安部刑事科学研究院，开展DNA鉴定。



·越共中央政治局关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议将重点放在促进绿色经济和数字经济发展上，并与技术转让相结合，增强与国内企业的对接。许多专家认为，这是越南实现可持续发展的战略杠杆，同时也对基础设施能力和环境保护标准提出了新的要求。全文



外商直接投资（FDI）公司——Bandai（越南）公司为近1000名工人提供稳定的就业机会。图自越通社

·要在2026—2030年间实现年均10%以上的经济增长，关键不仅在于筹集更多新增资源，更在于释放长期被束缚的存量资源潜力。



·据越通社驻中欧记者报道，7月5日，越南驻斯洛伐克大使馆与旅斯越南人社团联合举办“越南日2026”活动，吸引众多当地民众、国际友人及旅斯越侨踊跃参与。



由1837个AI摄像头组成的系统投入运行，旨在减少交通拥堵、提高管理效率等。图自越通社

·据交警局公布的消息，2026年上半年，全军同步、坚决开展了保障交通秩序与安全的各项措施，从而实现了交通事故在起数、死亡人数和受伤人数这三项指标上的全面下降。全文



·自2026年6月1日起在全国范围内推行E10生物汽油一个月后，越南工贸部的初步评估显示，该生物燃料正在逐步实现减少排放和保护环境的目标。



·马来西亚各灾害管理机构已进入严阵以待状态，以应对今年底可能出现的“超级厄尔尼诺”现象风险，同时加大力度应对西南季风期间的极端高温和烟霾天气。（完）