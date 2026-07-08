今年上半年共查处交通违法案超239万起

越通社河内——据交警局公布的消息，2026年上半年，全军同步、坚决开展了保障交通秩序与安全的各项措施，从而实现了交通事故在起数、死亡人数和受伤人数这三项指标上的全面下降。



六个月以来，全国共发生交通事故7773起，导致4877人死亡、4486人受伤。与2025年同期相比，事故起数减少了1641起（下降17.4%），死亡人数减少了445人（下降8.4%），受伤人数减少了1745人（下降28%）。



其中，公路交通事故发生7706起，造成4827人受伤和4468人死亡；铁路交通事故46起，造成33人死亡、11人受伤；水路交通事故21起，造成17人死亡，7人受伤。



交警局还表示，已将宣传工作大力转向交通秩序与安全法律教育，朝着现代化方向进行创新，坚持以人民为中心，加强社交网络、数字平台和人工智能的应用。今年上半年，交警力量的各媒体平台播放量超14亿次，互动量达8300万次，为提高交通参与者的法律意识和守法自觉性、建设安全文明的交通文化作出了贡献。（完）

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