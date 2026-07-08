精简机构：识别那些散布疑虑的手段

越通社河内 —— 按照精简、高效方向优化地方政府模式，是推进行政体制改革、逐步实现国家治理现代化、建设越南社会主义法治国家的迫切要求。



在取得积极成果的同时，新模式实施过程中难免出现困难和问题。值得关注的是，敌对势力和政治投机分子正利用这些空白和不足进行歪曲、夸大，从而煽动猜疑心理，削弱人民对党和国家革新路线和主张的信心。



将现象夸大为本质的手段



原国会办公厅副主任阮士勇认为，组织两级地方政府是一场大规模改革，直接影响到机构组织结构、领导方式、权限划分和公共服务供给方式。这被视为精简机构和提高国家治理效能进程中的历史性转变。这些堵点并不是否定主张正确性的证据，而是一场大转型过程中的必然表现。



阮士勇分析，当前的堵点主要集中在五个方面：认识、制度、执行能力、数字/数据基础设施以及社会心理、局部利益。如果堵点是需要破解的客观和主观困难，那么破坏性论调则是故意歪曲这些困难以否定党和国家的正确主张。这些论调的危险之处在于往往抓住一些真实现象，脱离转型背景，夸大为本质，然后主观地将其归结为路线政策的错误。



在向两级地方政府模式转型的背景下，敌对势力利用网络空间、部分干部和民众的担忧心理，散布疑虑、煽动不满，破坏改革主张。他们声称：两级地方政府模式是“行政强加”、“唯意志论”、“缺乏实践基础”等等。



实际上，他们故意忽略了多层级的机构组织、职能重叠和责任分散已成为国家治理能力重大堵点的事实。改革地方政府模式不是为了机械地“减级”，而是为了提高管理效力、加快事务处理速度、降低行政成本和提高服务人民质量。因此，将两级地方政府模式归结为“唯意志论”实质上是否定了改革和国家治理现代化的客观要求。



阮士勇强调：“精简机构不是让政治系统变弱，而是以另一种方式让系统更强，层级更少但责任更明确，中间环节更少但反应更快，节点更少但协调能力更高。”



需要明确指出，改革地方政府模式是完善越南社会主义法治国家运行方式的过程，而不是改变制度本质。机构更精简、更高效、更好地为人民服务，正是为了更好地实现党的领导和国家权力属于人民的原则。

胡志明市公共行政服务中心工作人员为民众办理行政手续。图自越通社

政府副总理范氏青茶表示，政治体系总体组织模式和三级政府模式运行一年后取得的成果，已证明我们党具有历史性转折意义的主张的正确性、深刻性、全面性、科学性和辩证性。全国共接收超过4250万份档案，其中在线提交率达91.74%；按时解决率保持在95%以上；超过1650万份档案实现数字化（达标率近95%）。削减和简化了3466项行政审批事项和1754项经营条件，审批时间缩短53%，合规成本降低54.6%。人民满意度达83.08%，特别是89.09%的意见认为不再有公务员刁难、不耐烦的现象。



驳斥片面观点



胡志明国家政治学院科学管理司副司长黎氏战强调，精简组织机构不是党的“主观意愿”，也不是敌对、反动势力和政治投机分子常散布的“具有强加性”或是“清洗派系”的“工具”。精简组织机构的主张是在创造性运用和发展马克思列宁主义观点、胡志明思想的基础上提出的；符合世界普遍趋势，源于国家迈入新发展阶段的迫切要求和需要。



在越南，精简组织机构的主张并非新问题。2017年10月25日，越共十二届中央委员会颁布了第18-NQ/TW号决议，关于“继续革新、精简政治体系组织机构、使之高效运行的一些问题”。在实施该决议7年后，我们党评价道：从中央到地方的党、国家、越南祖国阵线和社会政治组织的组织机构得到同步精简，减少了大量中央级、省级机构、内部节点、中间层级，逐步完善了政治体系组织机构的总体模式。各机关、单位和组织的职能、任务、权限和组织机构得到核查、调整和补充；严格管理，大幅减少了领导干部、管理人员数量，特别是副职，减少了编制；各机关、单位和组织的活动效率初步得到提高。试行一些新组织模式和兼任领导职务的做法，进一步明确了组织机构的理论和实践问题。



特别是在越南正大力推进科技发展、创新创意和数字化转型的背景下，迫切需要精简机构以实现跨越腾飞；需要一支专业精通、技能熟练、思维创新的干部队伍，以便快速跟上时代潮流，掌握科技，创造突破性创新。这是越南在迈入新发展阶段门槛前从实践中提出的紧迫要求。



黎氏战指出，越南精简组织机构的主张不是“急躁”、“主观唯意志论”、“源于主观意愿”，而确实是一项战略决策，在国家进入新发展阶段之际，在政治体系建设中引发了一场全面革命。



这一主张也是“党意”与“民心”的汇聚，目标是建设一个精、简、轻、高效的政治体系。这一点已在我们党的十四大上得到肯定：近期革新、精简组织和行政单位的成果已助力实现多项战略目标，确实是一场历史性革命，表明这是一项非常正确的、部署及时、有力有效的主张，带来了积极变化，得到了干部、党员和人民的赞同支持，国际舆论的高度评价。



中央理论委员会副秘书长赖国庆强调，两级地方政府模式一年运行实践表明，组织机构的革新必须与治理方式的革新同步进行。事实证明，精简机构和建设两级地方政府不仅是行政组织革新的要求，更是从行政管理思维向现代国家治理思维转变的生动体现。这一进程的深远意义在于建设一个精简、高效、能高度适应国家新发展要求和更好地为人民服务的政治体系。



在当前背景下，研究、贯彻和正确认识党的国家治理观点具有重要的理论和实践意义。这就要求干部、党员和人民群众充分认识国家治理思维的本质、目标和核心价值；同时主动与简单化、片面化的理解或歪曲观点作斗争，这些观点故意将国家治理等同于社会生活去政治化、纯粹技术官僚化或否定党的领导和越南社会主义法治国家本质。



正确认识和有效贯彻十四大精神的国家治理思维，将有助于巩固党内统一，增强社会共识，为国家在新的发展时代快速、可持续发展奠定坚实基础。（完）

