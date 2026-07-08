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越南成为清真旅游的新目的地

7月8日，越南外交部同文化体育与旅游部及庆和省人民委员会共同举办了以“越南：清真旅游的新目的地”为主题的2026年越南清真旅游会议。

阿联酋驻越南大使馆代表讲话。图自越通社
阿联酋驻越南大使馆代表讲话。图自越通社

越通社庆和省——7月8日，越南外交部同文化体育与旅游部及庆和省人民委员会共同举办了以“越南：清真旅游的新目的地”为主题的2026年越南清真旅游会议。

外交部副部长阮明姮指出，在越南旅游业的总体格局与发展优势中，令人遗憾的是，越南的清真旅游潜力尚未得到充分挖掘。在2025年赴越的2100万名国际游客中，穆斯林游客仅有60多万人次，约占赴越国际游客总数的3%。

近年来，清真（Halal）被评为全球增长最快的市场之一。在100多个国家和地区居住着穆斯林人口超过20亿，清真旅游的需求在数量和质量上都日益增长，特别是在马来西亚、印度尼西亚、文莱、新加坡、印度、阿拉伯联合酋长国（UAE）、卡塔尔、沙特阿拉伯、科威特以及众多中东国家等市场。

越南清真枢纽（Halal Hub Vietnam）高级顾问H.祖赖米·朱马特（H.Zuraimi Jumaat）认为，越南在农业、海鲜、食品加工、制造业和旅游业方面的优势已获得全球认可。越南清真枢纽未来10年的目标，首先是让越南成为获得清真认证的农产品、水产品和加工食品的可靠出口国。此外，还将扩大清真友好型旅游服务，确保越南成为吸引全球穆斯林游客的魅力目的地。

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与会代表。图自越通社

由此可见，越南正面临深度参与全球清真市场的巨大机遇。这不仅是扩大国际客源市场的契机，也是推动旅游业增长模式转型、提高服务质量、弘扬民族文化价值、加强融入国际进程并为国家经济社会发展目标做出切实贡献的动力。

文化体育与旅游部副部长胡安峰明确指出，为了发展清真旅游，越南将继续完善体制与标准、开发人力资源、扩大达标的清真服务网络、加强国际合作、促进企业对接，并将越南目的地品牌打造成为“清真旅游的新目的地”。

在庆和省，当地正鼓励企业投资建设满足清真标准的餐厅、酒店和度假村系统；在机场、住宿设施和旅游景点建设祈祷区；同时提高服务穆斯林游客的服务质量。（完）

越通社
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