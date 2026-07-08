推动东盟区域职业安全与卫生合作提升到新高度

越通社岘港市——7月8日，第27届东盟职业安全与健康网络协调委员会会议（CBM-27）在岘港正式开幕。会上，泰国将东盟职业安全与健康网络（ASEAN-OSHNET）主席职务移交给越南，文莱达鲁萨兰国担任副主席，越南在履行三年秘书处职责后，将该职责移交给文莱达鲁萨兰国。会议还通过了2026-2030年东盟职业安全与健康网络行动计划，旨在将东盟区域职业安全与卫生合作提升到新的高度。



第27届东盟职业安全与健康网络协调委员会年度会议于7月8日至9日在岘港举行，来自东盟11个成员国代表团、东盟秘书处代表以及东盟与中日韩伙伴和区域、国际合作伙伴出席会议。



在开幕式上，越南内务部副部长高辉强调，本届会议最重要、最具决定性的任务之一是通过2026-2030年东盟职业安全与健康网络行动计划。这不仅是对2021-2025年阶段成果的继承，而且应成为推动区域职业安全与卫生合作迈向更加务实、更加深入、更加高效的新阶段。



他建议会议重点明确并将东盟劳动者正面临的四类新兴问题纳入该行动计划，包括数字化转型和人工智能对工作环境的影响；非正规经济领域的职业安全与卫生问题；心理社会风险及新型职业病；气候变化与绿色转型与安全就业相结合。没有任何一个国家能够单独解决这些挑战，而需要整个区域的协同合作。



在与国际伙伴合作方面，高辉强调务实合作精神，充分发挥各方优势和资源，同时确保东盟在合作方向、优先事项及实施路线中的核心地位。所有合作活动都必须源于成员国的实际需求，并直接服务于东盟劳动者的利益。



在会议框架内，一场开放会议同日下午举行，吸引国际劳工组织（ILO）、国际劳动监察协会（IALI）、中国应急管理部（MEM）、日本厚生劳动省（MHLW）以及伊斯兰国家统计、经济和社会研究与培训中心（SESRIC）等重要对话伙伴和区域及国际合作伙伴参加。



高辉已正式指定内务部国际合作司和就业局为两个牵头单位，与相关部委紧密配合，在整个任期内全面、高效履行主席职责。越南承诺提供充足的资源、人力资源和技术支持；愿分享在新形势下推进职业安全与卫生工作的经验；并与文莱达鲁萨兰国密切配合，确保工作的连续性和高效性。



按议程，会议第一天集中总结2021-2025年行动计划，审议并通过2026-2030年行动计划，讨论东盟企业抗击艾滋病联盟（ASEAN-BCA）框架内的合作，并审查国家、区域及国际层面的职业安全与卫生活动日程。第二天（7月9日）将举行封闭式会议，完成秘书处职责交接工作，确定由文莱达鲁萨兰国于2027年主办的第28届东盟职业安全与健康网络协调委员会年度会议和第14届东盟职业安全与健康网络论坛的时间和地点，并通过会议报告。



越南担任2026-2027年东盟职业安全与健康网络主席标志着其深入参与东盟专业合作机制的重要里程碑。这是越南发挥主动引领作用,提出并实施区域倡议，同时分享其在数字化转型、劳动管理现代化以及完善工伤与职业病保险体系方面的实践经验的重要契机。（完）



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