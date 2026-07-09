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富寿省多措并举 助力山区群众就业增收

由于积极落实少数民族和山区土地政策，富寿省数千户家庭获得了住宅和生产用地，有效解决就业难题，帮助民众稳定增收，为全省少数民族地区可持续减贫工作和创建发展动力作出了重要贡献。

富寿省多措并举 助力山区群众就业增收。图自越通社
富寿省多措并举 助力山区群众就业增收。图自越通社

越通社河内——由于积极落实少数民族和山区土地政策，富寿省数千户家庭获得了住宅和生产用地，有效解决就业难题，帮助民众稳定增收，为全省少数民族地区可持续减贫工作和创建发展动力作出了重要贡献。

保障少数民族同胞土地获取权

合并后的富寿省面积超过 9361 平方公里，人口近 395 万，乡级行政单位148 个。值得一提的是，该省少数民族人口超过105万人，占全省人口的26%以上。全省少数民族和山区地区的乡72个，其中52个为第三类特别困难地区，需要优先配置资源。这些地区对住宅和生产用地需求极大，同时由于地域广阔、地形分割以及土地资源日益紧张，也承受着较大的土地资源管理压力。

自2024年《土地法》生效以来，富寿省主动将该法具体化为多项新规定，并与各国家目标计划相融合，旨在破解住宅用地和生产用地方面的瓶颈。

具体是，富寿区域为1255户缺乏生产用地的家庭解决了生计问题，安置搬迁群众351户；和平区域支持了3981户家庭转换生计，安置搬迁群众215户；永福区域为众多少数民族家庭提供了住宅用地并颁发了土地使用权证书。

该省还大力推进土地使用权证书的颁发工作，核查规划、完善地籍档案、推动将森林和林地分配给少数民族同胞等。这是一个重要转变，帮助民众安心投资生产、获取信贷并有效利用扶持政策。推动将森林和林地分配给少数民族同胞，也开辟了可持续生计方向，既保护了森林资源，又通过环境服务收益和林下经济模式增加了群众收入。

多措并举破解难题

据富寿省人委会介绍，尽管取得了积极成效，但政策实施仍面临诸多困难。根据2024年调查结果显示，全省少数民族家庭户有超过24.4万户，其中贫困户和相当贫困户为65524户，少数民族贫困户超过20100户。许多此前已获得土地分配的家庭因生活困难而转让了土地，导致再次缺地，需要重新获得支持。

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富寿省多措并举 助力山区群众就业增收。图自越通社

另一方面，合并后两级政府运作也给基层地籍干部的人力和能力带来了压力。来自三个旧省的地籍数据整合尚未完成，档案不统一导致证书颁发进度缓慢。在偏远地区，语言障碍和法律知识获取困难导致了土地违规或纠纷情况。

富寿省人委会副主席潘仲晋表示，今后该省将集中调配充足资源实施政策，全面落实少数民族住房和生产用地的扶持政策。同时，加强检查、监督，加快国家重点项目资金的拨付。

与此同时，该省提升乡级地籍干部，特别是高山地区干部的能力，大力推进信息技术应用，完成数据库整合，加强符合少数民族地区特点的宣传工作
等。

该省还建议中央政府继续完善贴近少数民族地区实际的法律法规；补充优先分配土地的规定以及限制受助土地转让的机制，避免再次缺乏生产用地；增加对少数民族聚居地方的财政拨款；尽快出台合并后地籍数据整合的实施细则，并支持土地使用权证书申请费用。（完）

越通社
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体制机制与法律突破口

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