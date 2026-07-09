100多名海外越侨青年将参加2026年越南夏令营

越通社河内——据外交部海外越南人国家委员会消息，从7月12日至25日，预计来自35个国家和地区的105名海外越南青年和学生将参加主题为“遗产之旅，情系家乡”的2026年越南夏令营活动。



在为期14天的行程中，代表们将跨越越南北中南多个地区，如河内、宁平、乂安、广治、顺化、岘港、嘉莱和庆和等省市。



围绕这一富有意义的主题，代表们将参观并了解越南众多代表性的文化遗产、瞻仰历史遗迹、体验本土文化和进行越南语交流，旨在激发海外年轻一代越侨的民族自豪感以及对祖国家乡的深厚情感。



今年夏令营的亮点是与海外杰出越侨知识分子和文艺家进行座谈交流，有助于传播越南文化价值，肯定海外越南人社群对国家发展所发挥的作用与贡献。



越南夏令营自2004年起每年举办一次，吸引数千名海外越南青年和学生参加，为增强社群凝聚力、传承和弘扬民族文化特色、增强年轻一代对祖国家乡的责任感等发挥了积极作用。



该活动继续成为落实党和国家关于侨务工作方针主张的典型活动，充分凝聚和发挥越侨年轻一代在建设繁荣幸福国家事业中的资源力量。



根据计划，2026年越南夏令营开营仪式将于7月13日晚在首都河内举行，并于7月24日晚在庆和省举行闭营仪式。（完）







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