经济

推动文化产业与夜间经济融合发展

在创意经济成为新的增长引擎的背景下，将文化产业发展与夜间经济紧密结合，已成为一项长期战略，旨在优化城市“软实力”，助力胡志明市在结构调整中实现突破。

胡志明市推动文化产业与夜间经济融合发展。图自越通社
胡志明市推动文化产业与夜间经济融合发展。图自越通社

越通社胡志明市——胡志明市正迎来塑造充满活力、具有国际水准的夜间经济的重大机遇。在创意经济成为新的增长引擎的背景下，将文化产业发展与夜间经济紧密结合，已成为一项长期战略，旨在优化城市“软实力”，助力全国最具活力的经济火车头在结构调整中实现突破。

文化创意生态系统的潜力

文化产业正崛起为全球经济潮流中的新增长动力。据越南统计局数据显示，文化产业对胡志明市GRDP的贡献率从2020年的约3.54%上升至2025年的5.7%。目前，该市是全国文化产业规模最大的地方，拥有约9.7万名劳动者和超过1.76万家在相关领域运营的企业。

《到2030年胡志明市文化产业发展方案》确定了广告、时尚、会展、电影、文化旅游、表演艺术、摄影和美术等重点领域。预计这些行业的总收入约达148万亿越盾，目标是到2030年占GRDP的7-8%。

国际经验表明，夜间经济70%以上的收入来自文化、娱乐、艺术和餐饮服务活动。胡志明市作为年轻都市，拥有多元文化交融和人口红利的特征，具备发展夜间经济的巨大潜力。阮惠步行街、裴院街、影院集群、戏剧舞台、西贡河畔演出等空间已初步为市民和游客养成了夜间消费习惯。

胡志明市文化体育局副局长阮氏清翠表示，2026-2030年阶段，胡志明市将集中投入适合资源，鼓励社会化，打造特色文化产品，为经济社会发展作出积极贡献。

优化城市空间布局

尽管潜力巨大，但胡志明市将文化产业与夜间经济相结合时仍面临诸多障碍。夜间经济活动目前呈自发状态，集中在中心核心区，导致基础设施超负荷和噪音冲突。同时，高端文化艺术产品和大型实景演出仍然稀缺。另外，对该领域的招商引资相关政策机制不够完善。

为了解决上述问题，胡志明市正抓紧就《2025-2050年阶段胡志明市总体规划和百年愿景》草案征求意见，旨在系统地优化城市空间布局。根据规划，该市将按照10个专业化发展区域进行空间布局，以合理配置资源，减轻中心区域的压力。

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胡志明市推动文化产业与夜间经济融合发展。图自越通社

其中，第一区（现有城市核心区）被定为行政、金融、高端服务中心，尤其是遗产和公共文化中心。同时，按照公共交通导向型开发（TOD）模式将文化产业发展与夜间经济结合起来。地铁、快速公交和沿河步行空间将连接各文化节点，把西贡河沿岸区域打造成夜间经济走廊。

专家们认为，明确的划分有助于形成独立的夜间娱乐综合体，减少对居民区的影响，为企业投资大型文化设施如会展中心、影视基地、时尚街区和24/7艺术广场创造空间。

畅通体制机制

要将胡志明市打造成为区域文化产业中心的愿景变为现实，畅通体制机制和构建突破性金融工具为当务之急。

除公共投资资金外，2021-2025年阶段，胡志明市文化体育局已实施67个项目，总投资约3.562万亿越盾。2026-2030年阶段，该行业继续提出22个大型基础设施项目，以完善现代化的文化和体育设施网络。然而，国家资金只起到引导作用，关键在于激活来自企业集团和私人投资基金的社会化资金来源。

胡志明市发展研究院院长、胡志明市国际金融中心执行机构主席张明辉武建议，需要利用设在胡志明市的越南国际金融中心机制，为文化领域设立风险投资基金，结合税收、土地租金和一站式行政审批优惠，将成为强有力的杠杆。

此外，胡志明市需要出台针对夜间经济的专项法律框架，明确规定分区、时段、安保标准、食品安全、噪音和废弃物管理等内容。同时，需要设立专职管理机构，实现跨部门协调，避免管理中的"碎片化"现象。（完）

河内古街。图自越通社

提升夜间旅游与经济吸引力

河内市预计到2025年9月将新增两条步行街，到2030年前再新增九条，数量将比目前翻一番。步行街的建设有助于增强旅游吸引力，推动夜间经济发展。

越通社
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