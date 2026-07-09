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越南政府通过数字化转型为外国人带来诸多便利

随着越南数字化转型步伐不断加快，越来越多外国居民开始享受到数字技术带来的便利。根据新规定，持有有效居留许可证的外国人可申请二级电子身份认证账户。通过这一账户，用户可以更加安全、便捷地办理各类线上业务。

越南韩国全球学校董事长金智恩就是首批申请者之一。

越南韩国全球学校董事长金智恩：“以前我们要出行办理手续，花了很多时间，现在我们可以通过互联网轻松便捷地处理工作。线上平台还支持多种语言，这对外国人来说非常方便。完成二级电子身份认证账户后，办理保险、税务和银行等事务都变得更加简单，所需时间也大大缩短。”

对于许多外国人而言，这些变化不仅体现在行政手续办理方面，也已融入日常生活方方面面，从机场通关到享受各类公共服务，都能切身感受到数字化带来的便利。

韩国全球学校校长郑永吴：“我在越南生活了10年，能够清晰感受到这个国家的发展和显著变化。近年来，得益于数字化相关政策的出台，越南的发展速度不断加快。”

数字化转型仍在持续推进，许多人认为，越南正沿着正确的方向稳步前行，其数字治理体系正朝着更加系统化、规范化和全面化的方向发展。

越南出入境管理局表示，二级电子身份认证账户为用户提供了诸多切实便利，在身份认证、公共服务和线上事务办理等方面发挥着积极作用。

越南出入境管理局副局长邓俊越大校： “对于外国人来说，获得二级电子身份认证账户，意味着身份已通过生物识别数据进行全面核验，从而带来诸多便利。他们可以在不携带护照或居留证的情况下证明合法居留身份，并进行线上交易。该账户还可用于办理行政手续、银行业务、医疗和保险服务，减少与职能部门的直接接触。其功能水平已达到地区及国际先进水平，例如可用于在国际机场办理出入境自助通关。”

对于在越南生活的外国人而言，这些改善已经清晰可见。

英语教师塞缪尔·赫伯特·布林克霍夫：“我去警察局办理事务时都非常顺利，过程既快速又简单。现在不需要随身携带证件，可以直接在线出示。在办理行政手续方面，我觉得效率更高、速度更快。”

这些变化充分反映出政府管理模式的优化——以人民和企业为核心，同时不断提高公共服务水平。（完）

越通社
#数字化转 #外国居民 #数字技术 #二级电子身份认证
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