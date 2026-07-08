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越南莱州省多地遭遇暴雨 山体滑坡和内涝灾情严重

连日来，越南莱州省持续遭遇大范围强降雨。尤其是7月7日晚至8日凌晨，暴雨导致该省多个乡镇发生山体滑坡和内涝灾害，造成民房、农作物及交通基础设施受损，群众生产生活受到严重影响。

在纳玛乡（Nậm Mạ），137号省道上一座横跨纳归溪（Nậm Cuổi）的桥梁发生严重滑坡。一座桥墩断裂、下沉，并与桥面脱离，随时存在坍塌风险。同时，137号省道多处发生大面积山体滑坡，导致道路受阻，居民出行受到严重影响。据纳玛乡人民委员会统计，当地已有10户居民住房遭受滑坡侵袭，不少家庭已紧急转移财产至安全地带。

莱州省纳玛乡纳玛村村民 广文名："我们一家人都非常担心，如果未来几天继续下大雨，房子很可能会倒塌。"

受灾的不仅是纳玛乡。7月8日凌晨，上游洪水突然涌入新丰坊三塘集市一带，夹带大量泥沙和石块，造成多处积水，大片水稻和农作物被掩埋，部分排水设施被冲毁。在孔老乡（Khổng Lào）交产村（Giao Chản），一户居民家的两层楼房因山体滑坡掏空地基而整体坍塌。此外，辛水湖乡（Sin Suối Hồ）多户居民住宅也因夜间洪水迅速上涨而被淹。

莱州省新丰坊三塘村村民 棱氏新："凌晨两三点的时候，村里雨并不算大，但上游下得特别大。石头不停滚落进河里，轰隆作响，我们全家一夜都睡不着。天亮后，洪水漫过整个村子，直到上午9点左右才慢慢退去。"

据莱州省农业与环境厅初步统计，持续强降雨已导致多条道路边坡发生滑坡，部分水利工程受损，农作物受灾，多条乡村道路发生塌方，群众出行受到严重影响。

面对持续发展的汛情，当地政府已启动应急响应，组织干部、民兵和群众开展抢险救灾，帮助受灾群众转移财产、清理房屋、疏通塌方路段，全力推进灾后恢复工作。

莱州省纳玛乡人民委员会主席 吴文江：

"各村和居民小组已组织力量帮助群众转移财产和生活物资，清理房屋，抢通道路塌方点，努力帮助受灾群众尽快恢复正常生活。"

目前，各地仍在进一步统计灾情，并积极开展灾后恢复工作。莱州省政府提醒民众密切关注天气预报，主动防范山洪、泥石流和山体滑坡等自然灾害，尽量避免经过漫水路段、河流以及山体滑坡高风险区域，切实保障生命和财产安全。（完）

#山体滑坡 #泥石流 #台风 #莱州
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