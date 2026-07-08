Multimedia

视频

加快完善制度建设 确保国会审议法律草案质量

7月8日上午，黎明兴在2026年7月政府法律建设专题会议上发表总结讲话时，要求各部长、行业负责人认真、充分吸收各方意见，抓紧修改完善法律草案、报告和呈文，特别是计划提交2026年8月第一届国会非常会议审议的文件。

黎明兴要求各部委和部门在政策制定过程中大力转变思维和管理方式，不能让部门利益、局部利益影响整体发展；最大限度减少针对同一法律内容出台过多指导性文件，避免法律规定重叠、资源浪费。

在对《房地产经营法》（修订）草案提出意见时，黎明兴要求继续审查，确保该法与现行法律体系保持统一、协调；不得产生新的平行行政程序，不得出现各级政府权限交叉。

对于《住房法》（修订）草案，要求紧密围绕并充分制度化关于发展社会住房、租赁住房的重要方向；研究完善住房发展突破性机制和政策，重点聚焦租赁住房模式及国家住房基金建设，提高地方主动性。

关于《刑法》（修订）草案，要求公安部与有关机构协调，最大限度吸收专家、科学家意见，研究国际经验，完善草案；全面评估扩大商业法人刑事责任范围可能产生的影响，确保符合经济社会发展要求，促进私营经济和数字经济发展，同时不对创新造成障碍。

关于《城市发展法》草案，政府同意将“特殊城市法”草案名称调整为“城市发展法”。黎明兴要求认真研究地方立法授权、权力下放问题，确保符合越共中央政策方向和新时代城市发展管理要求。

关于合并《国家预算法》和《公共投资法》的方向，黎明兴要求认真审查党和国家关于预算管理、使用方面的方针政策，评估两部法律实施过程中存在的困难和不足，确保合并工作同步、可行。同时研究完善经济社会效益评估、国家预算资金使用效率评价等规定，建立突破性机制，加大对科技、创新、数字化转型等重要领域的财政投入。

关于老街—河内—海防铁路项目，黎明兴强调，该项目规模大、复杂程度高、投资总额巨大，需全面评估各项因素，严格审查成本和投资标准，确保经济和财务效益，防止资金流失和浪费，同时符合国内铁路产业发展方向。对于河内首都区域5号环城公路项目，要求深入研究投资方案，审查投资标准、经济效益及中央与地方资金平衡能力，考虑适合的公私合作模式。（完）

越通社
#法律制度建设 #国会审议 #法律草案修改 #房地产经营法修订 #住房法修订 #刑法修订 #城市发展法 #国家预算法与公共投资法合并 #老街—河内—海防铁路项目 #环城公路5号线
关注 VietnamPlus

体制机制与法律突破口

越南—新纪元

相关新闻

庆和省公安厅交通警察对外国游客进行酒精浓度检测。图自越通社

法律面前 在越外国人违法无“例外”

庆和省正步入夏季旅游高峰期，游客到访量快速增长。芽庄沿海街区外国游客络绎不绝，旅游服务一派红火。近期，有关治安秩序、暂住管理以及部分外国人遵守法律意识的问题，对职能部门提出紧迫要求。

越南首次当选国际海洋法法庭法官 彰显国际地位与法律实力新高度

越南首次当选国际海洋法法庭法官 彰显国际地位与法律实力新高度

越南法学专家首次当选国际海洋法法庭（ITLOS）法官，不仅体现了国际社会对越南积极、负责任参与全球事务的高度认可，也彰显了越南国际法事业的发展成果，以及越南法律专家队伍不断提升的专业能力和国际影响力。这是越南外交界人士和国际专家在接受越南通讯社记者采访时，对这一历史性事件作出的评价。

更多

越南救援队获授委内瑞拉英雄勋章

越南救援队获授委内瑞拉英雄勋章

当地时间7月6日上午，委内瑞拉总统卫队代表、越南救援队协调员劳尔·塞拉诺·查孔（Raúl Serrano Chacón）受委内瑞拉政府授权，向越南救援队授予“委内瑞拉英雄”一级勋章，并向救援队全体队员授予“委内瑞拉英雄”二级勋章。

量子科技——越南抢占未来赛道的黄金机遇

量子科技——越南抢占未来赛道的黄金机遇

如果说互联网开启了全球互联时代，人工智能正在掀起生产力革命，那么量子科技则被寄予厚望，成为下一场科技革命的重要基石。在这场正在塑造世界未来的科技竞赛中，尽管越南起步较晚，却迎来了一个能够从起跑阶段参与其中的难得机遇。

越南救援队驰援委内瑞拉：搜救生命 传递温暖

越南救援队驰援委内瑞拉：搜救生命 传递温暖

在委内瑞拉执行地震救援任务的5天里，越南救援队不仅全力搜寻被困废墟中的遇难者，还积极开展人道主义援助和慰问活动，为灾区民众送去关怀与温暖，彰显了越南的人道主义精神和国际责任担当。

嘉莱省全力推进烈士身份确认工作

嘉莱省全力推进烈士身份确认工作

连日来，在嘉莱省德基烈士陵园，第二采样工作组所属8个作业小组正紧张有序地开展专项行动。各小组由军队、医疗部门和地方政府人员组成，从遗骸发掘、样本采集、信息登记到墓穴恢复，每一个环节都严格按照规范、细致完成。经排查，目前全省约有近1.2万座烈士墓尚未确认身份信息，需要采集样本进行DNA鉴定。

古占婆塔——永恒遗产的空间与建筑之美

古占婆塔——永恒遗产的空间与建筑之美

庆和省境内拥有数百年历史的占婆塔群不仅是历史见证者和独特建筑，更是充满活力的文化信仰活动空间。历经岁月沉浮，这些遗产正为在祖国发展进程中守护同胞们的文化“精髓”贡献力量。

低排放水稻为越南稻米产业转型升级注入新动能

低排放水稻为越南稻米产业转型升级注入新动能

目前，九龙江三角洲水稻产量和大米出口量分别占越南全国总量的50%以上和90%以上。然而，该地区也是越南受气候变化影响最为严重的地区之一，海水入侵、地面沉降以及淡水资源短缺等问题日益突出。在此背景下，推动稻米生产向低排放、绿色化转型，已成为实现产业可持续发展的必由之路。

迎战余震、攻坚危楼！越南救援队突破救援极限

迎战余震、攻坚危楼！越南救援队突破救援极限

在委内瑞拉开展国际搜救行动的第四天，越南救援队伍不畏艰险，与当地及国际救援力量密切协作，持续扩大搜救范围。凭借坚定的信念和专业高效的救援能力，救援人员再次发现并成功转运出多具遇难者遗体。

半个世纪厚积薄发 胡志明市迎来新一轮外资热潮

半个世纪厚积薄发 胡志明市迎来新一轮外资热潮

一座不断创新、锐意进取的城市，其发展愿景与跨国企业的战略布局高度契合。1994年，德国博世集团（Bosch）在胡志明市设立代表处，当时仅有10名员工；2007年，博世越南法人公司正式成立。经过30多年的深耕发展，其在越南员工规模已接近6000人，成为集团全球业务版图中最具活力的发展中心之一。

一号台风逼近北部湾，越南北部严防暴雨

一号台风逼近北部湾，越南北部严防暴雨

一号台风正径直朝向北部湾，阵风可达11级。越南北部整个防灾系统已启动至最高级别。为应对此台风，7月3日下午，越南农业与环境部与各地方召开紧急会议，主动制定应对方案。