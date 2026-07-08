加快完善制度建设 确保国会审议法律草案质量

黎明兴要求各部委和部门在政策制定过程中大力转变思维和管理方式，不能让部门利益、局部利益影响整体发展；最大限度减少针对同一法律内容出台过多指导性文件，避免法律规定重叠、资源浪费。

在对《房地产经营法》（修订）草案提出意见时，黎明兴要求继续审查，确保该法与现行法律体系保持统一、协调；不得产生新的平行行政程序，不得出现各级政府权限交叉。

对于《住房法》（修订）草案，要求紧密围绕并充分制度化关于发展社会住房、租赁住房的重要方向；研究完善住房发展突破性机制和政策，重点聚焦租赁住房模式及国家住房基金建设，提高地方主动性。

关于《刑法》（修订）草案，要求公安部与有关机构协调，最大限度吸收专家、科学家意见，研究国际经验，完善草案；全面评估扩大商业法人刑事责任范围可能产生的影响，确保符合经济社会发展要求，促进私营经济和数字经济发展，同时不对创新造成障碍。

关于《城市发展法》草案，政府同意将“特殊城市法”草案名称调整为“城市发展法”。黎明兴要求认真研究地方立法授权、权力下放问题，确保符合越共中央政策方向和新时代城市发展管理要求。

关于合并《国家预算法》和《公共投资法》的方向，黎明兴要求认真审查党和国家关于预算管理、使用方面的方针政策，评估两部法律实施过程中存在的困难和不足，确保合并工作同步、可行。同时研究完善经济社会效益评估、国家预算资金使用效率评价等规定，建立突破性机制，加大对科技、创新、数字化转型等重要领域的财政投入。

关于老街—河内—海防铁路项目，黎明兴强调，该项目规模大、复杂程度高、投资总额巨大，需全面评估各项因素，严格审查成本和投资标准，确保经济和财务效益，防止资金流失和浪费，同时符合国内铁路产业发展方向。对于河内首都区域5号环城公路项目，要求深入研究投资方案，审查投资标准、经济效益及中央与地方资金平衡能力，考虑适合的公私合作模式。（完）

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