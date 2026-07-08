越南首次参加俄罗斯最大规模国际工业展览会

虽然参加的是工业领域的盛会，但广宁省极具吸引力的旅游形象依然吸引了大批访客驻足，借此了解旅游信息并寻找相关行业的合作商机。

广宁省委常委阮志成：这也是广宁省加强与企业、投资者及各地方交流合作的重要契机。我们希望以此进一步深化对接合作，充分发挥广宁省的发展优势，推动全省沿着越共中央政治局和书记处确定的发展方向不断前进，努力建设成为全国具有引领作用的先行省份之一，特别是在科技创新和科技成果应用方面走在前列，为到2050年实现经济高质量发展奠定坚实基础。

广宁省展位也吸引了众多年轻参观者驻足参观。 他们最初因高端休闲旅游产品而来，随后进一步了解广宁省在多个领域的合作机遇。

CFREX公司经营副经理Dmitry Kuzmin：“我们公司主要生产水翼船，并已与多家越南合作伙伴建立了合作关系。通过展位展示的下龙湾游船画面，我看到了广宁省在旅游和海上交通等领域巨大的合作潜力，也希望以此为契机，进一步拓展公司在当地的业务布局。我曾到访越南，并从第一眼起就爱上了这个国家。我相信，与越南深化合作将为双方创造更加广阔的发展前景，实现互利共赢。”

同日，广宁省代表团与乌拉尔旅游协会举行了工作座谈。双方重点聚焦开通两地直航航线的计划，旨在打通连接俄罗斯欧亚交界地带与越南广宁省之间的国际客源市场。（完）