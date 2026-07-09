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“百花巡游”展演活动汇聚了来自越南北中南三地1500余名演员及越南传统服饰爱好者共同参与巡游展演。图自 越通社
“百花巡游”展演活动汇聚了来自越南北中南三地1500余名演员及越南传统服饰爱好者共同参与巡游展演。图自 越通社
巡游现场再现阮朝御驾巡行盛景，为顺化皇城增添浓厚的历史文化氛围。图自 越通社
巡游现场再现阮朝御驾巡行盛景，为顺化皇城增添浓厚的历史文化氛围。图自 越通社
巡游队伍依次经过建中殿、长生宫、长廊、午门等顺化皇城代表性历史遗迹。图自 越通社
巡游队伍依次经过建中殿、长生宫、长廊、午门等顺化皇城代表性历史遗迹。图自 越通社
“百花巡游”展演活动汇聚了来自越南北中南三地1500余名演员及越南传统服饰爱好者共同参与巡游展演。图自 越通社
“百花巡游”展演活动汇聚了来自越南北中南三地1500余名演员及越南传统服饰爱好者共同参与巡游展演。图自 越通社
“百花巡游”展演活动汇聚了来自越南北中南三地1500余名演员及越南传统服饰爱好者共同参与巡游展演。图自 越通社
“百花巡游”展演活动汇聚了来自越南北中南三地1500余名演员及越南传统服饰爱好者共同参与巡游展演。图自 越通社
“百花巡游”展演活动汇聚了来自越南北中南三地1500余名演员及越南传统服饰爱好者共同参与巡游展演。图自 越通社
“百花巡游”展演活动汇聚了来自越南北中南三地1500余名演员及越南传统服饰爱好者共同参与巡游展演。图自 越通社
“百花巡游”展演活动汇聚了来自越南北中南三地1500余名演员及越南传统服饰爱好者共同参与巡游展演。图自 越通社
“百花巡游”展演活动汇聚了来自越南北中南三地1500余名演员及越南传统服饰爱好者共同参与巡游展演。图自 越通社
“百花巡游”展演活动汇聚了来自越南北中南三地1500余名演员及越南传统服饰爱好者共同参与巡游展演。图自 越通社
“百花巡游”展演活动汇聚了来自越南北中南三地1500余名演员及越南传统服饰爱好者共同参与巡游展演。图自 越通社
巡游现场再现阮朝御驾巡行盛景，为顺化皇城增添浓厚的历史文化氛围。图自 越通社
巡游现场再现阮朝御驾巡行盛景，为顺化皇城增添浓厚的历史文化氛围。图自 越通社
巡游现场再现阮朝御驾巡行盛景，为顺化皇城增添浓厚的历史文化氛围。图自 越通社
巡游现场再现阮朝御驾巡行盛景，为顺化皇城增添浓厚的历史文化氛围。图自 越通社
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2026顺化“百花巡游” 精彩上演 展现越南传统服饰魅力

7月4日下午，顺化古都遗迹保护中心与富春坊人民委员会及“百花巡游”项目组联合举行题为“越风荟萃”的2026顺化“百花巡游”展演活动。

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#顺化 #传统服饰 #宫廷

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