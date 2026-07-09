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持续强降雨导致山罗省孟布乡高坡路段发生落石滑坡，一块巨石砸中正在行驶的轿车。图自越通社
山罗省孟布乡高坡路段落石砸中行驶轿车的现场。图自越通社
山罗省孟布乡高坡路段落石砸中行驶轿车的现场。图自越通社
自7月5日起持续多日的强降雨，尤其是8日晚至9日凌晨的暴雨，导致奠边省境内的6号国道和12号国道沿线出现多处山体滑坡、树木倒伏和交通拥堵。图自越通社
6号国道Km460+020处路堑边坡滑坡，导致树木倒伏横拦路面。图自越通社
6号国道Km463+740处树木倒伏横拦路面。图自越通社
6号国道Km409+050处泥土石块覆盖路面。图自越通社
持续强降雨引发山体滑坡，山罗省、奠边省交通严重受阻
山罗省持续强降雨已导致279D国道、279国道及103B省道共5处路段交通中断；奠边省境内则出现多处山体滑坡和树木倒伏，严重影响民众出行。
2026年07月09日星期四 11:17
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