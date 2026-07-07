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白马国家公园内植被繁茂、花卉种类丰富。图自越通社
白马国家公园内栖息的红腿白臀叶猴（Red-shanked Douc Langur）。图自越通社
游客穿行于白马国家公园森林，探索原始自然景观。图自越通社
白马国家公园内的蝴蝶。图自越通社
白马国家公园内觅食的一对白鹇。图自越通社
白马国家公园内栖息着众多珍稀鸟类。图自越通社
白马国家公园拥有广阔而多样的生态系统。图自越通社
白马国家公园内生长繁衍的花卉。图自越通社
白马国家公园内经过修缮改造的法式古别墅，现作为餐厅为游客提供服务。图自越通社
白马国家公园内生长着许多树龄逾百年的古老松树。图自越通社
顺化：推进白马国家公园生态保护与旅游协调发展
位于顺化市富禄乡的白马国家公园，拥有得天独厚的自然景观、宜人气候和独具特色的生态系统，是印度支那地区最具代表性的自然保护区之一。
2026年07月07日星期二 08:00
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#自然保护
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