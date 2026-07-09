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河内为18岁至35岁居民提供近视治疗费用补助

2026年6月2日在河内市第十七届人民议会（2026－2031年任期）第三次会议（专题会议）上通过《关于向河内市居民提供社会保障政策的决议》，其中河内为18岁至35岁居民提供近视治疗费用补助。

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越通社
#近视治疗
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