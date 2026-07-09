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开启越南多感官探索之旅

越南旅游目的地的独特魅力不在于单一元素，而在于多重体验层次的融合，与本土文化深度紧密相连。从高原集市、传统庙会到历史悠久的工艺村等。所有这些都得到保存，并在日常生活中生动呈现。

游客在岘港市西会安坊茶桂村菜园兴致勃勃地体验种菜、翻地、浇水的农活。图自越通社
游客在岘港市西会安坊茶桂村菜园兴致勃勃地体验种菜、翻地、浇水的农活。图自越通社

越通社河内——越南旅游目的地的独特魅力不在于单一元素，而在于多重体验层次的融合，与本土文化深度紧密相连。从高原集市、传统庙会到历史悠久的工艺村等。所有这些都得到保存，并在日常生活中生动呈现。

世界看待越南的方式正在发生有趣的转变。从一个专属于探险型游客的目的地，如今越南已崛起为全球旅游版图上的一个品牌。

据越南国家旅游局旅游信息中心介绍，游客和国际专家的感受是衡量越南吸引力的生动标尺之一。他们带着不同的期望而来，但离开时往往带着同样的情感：留恋与热爱。

《国家地理旅游者》（National Geographic Traveller）杂志高级编辑克洛伊·哈珀说：“越南之行的奇妙之处在于它能触动你的所有感官。这不仅仅是一次度假，更是一场感官的冒险。”

在国际友人眼中，越南似乎不仅仅是一个观赏之地，更是一个能触动所有感官、让人去感受、去生活和去爱的地方。

那是融入日常生活的文化深度。从色彩斑斓的高原集市、富有特色的传统庙会，到世代传承的古老工艺村。

还有丰富的美食文化，每道菜肴都承载着关于土地和人民的故事。从街头简朴的河粉摊、河内著名的烤肉米线店、特色鸡蛋咖啡，到高雅的米其林星级餐厅，游客都能感受到食材与风味的精妙搭配。

世界旅游大奖（WTA）多次在重要类别中表彰越南。尤为突出的是越南在2018、2019、2021、2022、2023、2024和2025年连续荣获‘亚洲领先目的地’称号。与此同时，四次获得‘世界领先遗产目的地’称号也证明了遍布全国的文化和自然遗产体系的突出价值。

越南的魅力还来自传统与现代的和谐交融。游客可以漫步在河内千年古街的宁静中，或融入胡志明市的活力节奏。

越南目的地的吸引力还源于丰富多样的自然景观，从高山到海岛绵延不绝。沙坝随季节变换色彩。下龙湾有数千座石灰岩岛屿矗立于碧蓝海面。木江界有蜿蜒于山腰的梯田等等。

联合国旅游组织市场分析专家弗朗西斯·阮认为：“越南是平衡大师。你可以在上午漫步于千年古街，下午就能享受国际水准的度假村。”

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身着越南各民族传统服饰的国际游客参加包粽子活动。图自越通社

在世界旅游版图上，越南目的地越来越受到国际社会的积极认可。世界旅游大奖（WTA）多次在重要类别中表彰越南。尤为突出的是越南在2018、2019、2021、2022、2023、2024和2025年连续荣获“亚洲领先目的地”称号。

与此同时，四次获得“世界领先遗产目的地”称号也证明了遍布全国的文化和自然遗产体系的突出价值。

此外，越南还获得“亚洲领先美食目的地”奖项，进一步肯定了越南是通过美食体验文化的游客眼中亚洲最具吸引力的目的地之一。

据越南国家旅游局介绍，这种认可还辐射到各个地方，河内、会安、富国、下龙等名字纷纷受到权威旅游杂志和网站的高度赞誉。

这些认可犹如一股持续的潜流，不断塑造着一个安全、美丽、充满活力和热情好客的国家形象。

越南国家旅游局认为，正是自然、文化、人文和多样化体验的和谐结合，造就了越南的独特魅力。这也是越来越多游客选择重返这片土地的原因——不仅是为了探索更多新的地方，更是为了找回他们曾在S形国土上体验过的特殊情感。（完）

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越通社
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