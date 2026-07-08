经济

促进越俄地方间投资与旅游合作对接

俄罗斯联邦乌拉尔地区居民对越南各旅游景点，特别是广宁省的关注度极高。这是俄罗斯乌拉尔地区斯维尔德洛夫斯克州代表于7月7日在叶卡捷琳堡市举行的广宁省投资、贸易、旅游推介会上发表的讲话。该推介会吸引了俄方政府、商业协会、旅游协会以及广宁省各企业和地方领导代表的广泛参与。

双方签署合作备忘录，相信旅游合作将很快成为带动双方各领域合作的重要引擎。图自越通社
双方签署合作备忘录，相信旅游合作将很快成为带动双方各领域合作的重要引擎。图自越通社

越通社河内——俄罗斯联邦乌拉尔地区居民对越南各旅游景点，特别是广宁省的关注度极高。这是俄罗斯乌拉尔地区斯维尔德洛夫斯克州代表于7月7日在叶卡捷琳堡市举行的广宁省投资、贸易、旅游推介会上发表的讲话。该推介会吸引了俄方政府、商业协会、旅游协会以及广宁省各企业和地方领导代表的广泛参与。

推介会正值越南首次在第16届国际工业展览会（INNOPROM）上设立展位之际举行。双方发展体量相当，广宁省是越南领先的工业中心之一，拥有同步且现代的物流与服务系统，是坐拥著名下龙湾遗产的旅游目的地。

广宁省领导代表表示，近年来该省坚持构建透明、开放的投资环境，发展绿色经济、推动科技创新、实现可持续增长。省政府愿为俄罗斯企业赴广宁调研、考察及开展长期投资项目创造一切最便利的条件。

俄罗斯外交部驻叶卡捷琳堡代表强调，俄罗斯同越南建立了良好、牢固、富有建设性的关系。在这个世界知名旅游目的地，俄罗斯游客始终受到热烈欢迎，并能深刻感受到越南人民的款待。他希望，此次推介会将标志着长期、稳健、互利伙伴关系的开端，从而带来经济效益，为巩固两国友谊作出贡献。

会上，双方企业在热烈的气氛中开启了直接对接（B2B）环节，众多俄罗斯企业对越南的高级旅游服务表现出浓厚兴趣。俄罗斯商业协会代表表示，实践证明直接接触总能带来高效益；未来愿协助组织乌拉尔地区企业代表团访问广宁，帮助合作伙伴了解该省旅游潜力以及投资商机。

经过交流，双方企业在会上当场签署了5份合作谅解备忘录（MoU）。俄方欢迎这种推介方式，认为这体现了双方推动合作项目落地的坚定决心，并相信旅游合作将很快成为带动双方各领域合作的重要引擎，为越俄全面战略伙伴关系发展作出积极贡献。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越俄 #投资 #旅游 #合作对接
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