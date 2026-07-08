2026年第13届东南亚空手道锦标赛开幕

组委会向赛事赞助单位颁发赛事标识。图自越通社

越通社宁平——7月8日晚，由宁平省文化体育厅、东南亚空手道联合会与越南体育局联合主办的2026年第13届东南亚空手道锦标赛在宁平省华闾坊开幕。



宁平省文化体育厅常务副厅长、赛事组委会主任阮孟强在开幕式上致辞表示，2026年东南亚空手道锦标赛汇聚了东南亚地区11个国家的代表队参赛，包括：文莱队、柬埔寨队、东帝汶队、印度尼西亚队、老挝队、马来西亚队、泰国队、缅甸队、菲律宾队、新加坡队以及东道主越南队。



这是亚洲空手道联合会高水平竞技体育系统中的一项国际赛事，专业水准高。本次锦标赛汇聚了裁判官员、领队、教练员和运动员近700人，预计将呈现高水平的专业竞技。



特别之处在于，2026年东南亚空手道锦标赛覆盖面广，设有少年、青年、U21至冠军组等多个年龄组别。这样的分组确保了传承性，为年轻选手在进入专业竞技舞台前创造了宝贵的实战机会。仅在冠军组别中，赛事将在男子和女子多个重量级的“型”（Kata）和“组手”（Kumite）两个项目中展开激烈角逐，决出各枚奖牌的归属。



本次锦标赛也是推广和传播宁平省自然风光、文化特色以及越南人民友好好客形象的契机。



亚洲空手道联合会副主席拉希德·阿卜杜勒马吉德·易卜拉欣·穆罕默德·阿里发表讲话。图自越通社

主办本次东南亚空手道锦标赛，再次彰显了党、国家、文化体育旅游部、宁平省委及省人民委员会对越南体育事业尤其是宁平体育发展的重视；同时也体现了东南亚空手道联合会对宁平省举办国际体育赛事能力的信任。



亚洲空手道联合会副主席拉希德·阿卜杜勒马吉德·易卜拉欣·穆罕默德·阿里在开幕式上表示，这是评估各国运动员选拔和训练工作、提升东南亚地区空手道水平的重要赛事；是帮助运动员备战世界大赛的重要平台。特别值得一提的是，本次锦标赛也是弘扬团结友谊精神以及空手道所培育的纪律、尊重和统一等共同价值观的契机。



本次锦标赛在宁平省体育馆举行，从即日起持续至7月12日。（完）