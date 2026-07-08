文化

人才——弘扬文献遗产价值的关键支撑

人力资源是保护和弘扬文献遗产价值的关键因素。随着2024年《文化遗产法》对文献遗产的认定、保护和数字化提出新的要求，建设一支具备高水平专业能力的干部队伍，已成为确保民族记忆宝库得到妥善保护并实现可持续传承与传播的决定性条件。

阮朝木版印刷品。图自越通社
阮朝木版印刷品。图自越通社

越通社河内——人力资源是保护和弘扬文献遗产价值的关键因素。随着2024年《文化遗产法》对文献遗产的认定、保护和数字化提出新的要求，建设一支具备高水平专业能力的干部队伍，已成为确保民族记忆宝库得到妥善保护并实现可持续传承与传播的决定性条件。

开启文献遗产宝库

与遗址或文物不同，文献遗产承载着反映不同时期历史、文化、科学和社会生活的原始信息，其载体包括行政文书、古籍、地图、图片或电子数据等。根据《文化遗产法》，遗产价值不仅体现在真实性，还体现在唯一性、完整性以及广泛而深远的影响力。

据越南文化体育与旅游部文化遗产局办公厅主任范氏庆银介绍，越南拥有极其珍贵的文献遗产宝库，但同时也面临着文献遗产分散保存的难题。作为遗产之都，顺化拥有全国11项被联合国教科文组织（UNESCO）列入《世界记忆名录》的文献遗产中的4项，包括阮朝木版（2009年）、阮朝朱版（2014年）、顺化宫廷建筑上的诗文（2016年）以及顺化皇宫九鼎铸刻浮雕（2024年）。岘港保存着数量庞大的文献资料，包括450余块碑刻、1200份敕封文书、6000块匾额楹联以及占婆古代碑铭体系；仅会安一地，就保存着2000余页原始文献、数千份族谱和地籍资料，记录着17至19世纪国际贸易港的历史。然而，当前面临的挑战是，大量珍贵文献仍分散保存在各宗族和宗教机构中，同时长期遭受越南中部洪涝、潮湿、极端天气等自然灾害影响，损毁和流失风险始终存在。另一方面，文献遗产在社会公众中的传播和影响力目前仍较为有限。

提升人力资源质量

2024年《文化遗产法》（自2025年7月1日起生效）专门设立独立章节，对文献遗产价值的保护与弘扬作出详细规定，正式将文献遗产确立为越南法律体系中的一个独立遗产类别。该法明确规定，文献遗产保护必须与现状建档、预防性治理相结合，同时必须完成数字化转换，将相关数据更新、备份至国家数据库。

为了实现这一目标，2026年6月19日至21日，文化遗产局与顺化市文化体育局联合在顺化市举办越南中部地区乃至全国文献遗产领域从业人员培训班，提高专业人员的认知水平和业务能力。

越南中部地区各博物馆和遗址管理单位代表建议构建博物馆、图书馆、档案中心与高等院校之间相互联通的生态体系。文献遗产不仅应以静态方式保存，更应通过更加现代化的手段加以活化利用。应进一步推进文献遗产的调查、数字化、译释、注释、开放数据库建设、数字讲解系统开发、虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术应用和遗产教育产品的开发等。

世界记忆项目、世界记忆项目亚太地区委员会代表一致认为，新《文化遗产法》构建的完善法律框架、强有力的数字化战略以及按照国际标准提升专业人才队伍素质，这三者相辅相成，共同构成了文献遗产保护与利用的坚实支柱。此举不仅完整保存“信息载体”，更重要的是深入挖掘信息价值，使记忆宝库转化为面向未来的可持续内生动力。（完）

越通社
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