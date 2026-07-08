“越南日2026”活动在斯洛伐克展示越南文化

越通社河内—— 据越通社驻中欧记者报道，7月5日，越南驻斯洛伐克大使馆与旅斯越南人社团联合举办“越南日2026”活动，吸引众多当地民众、国际友人及旅斯越侨踊跃参与。



“越南日”活动由最初的侨胞社区节庆活动逐步发展为斯洛伐克一年一度的重要文化盛事，在推广越南国家形象、人文风貌以及增进越斯两国人民友谊方面发挥了积极作用。



越南驻斯洛伐克大使范长江在开幕式上表示，旅斯越侨人数虽不多，但始终团结互助、积极融入当地社会，保持民族传统文化特色，并为斯洛伐克经济社会发展及两国友好关系作出了切实贡献。他相信，自2026年4月越斯双边关系提升为战略伙伴关系以来，旅斯越侨将继续发挥桥梁纽带作用，特别是越裔青年一代将在促进两国文化交流中承担更加重要的使命。



范长江指出，“越南日”不仅是推广越南文化的平台，更传递了文化多样性、在融入过程中保持民族特色以及增进不同社群联系等深刻理念。



旅斯越南人协会主席阮维武表示，特尔纳瓦市民及斯洛伐克朋友的热情参与，充分体现了当地社会对越南文化的浓厚兴趣，也反映了斯洛伐克社会对越侨群体的认可与接纳。



越南族群已被斯洛伐克政府正式承认为该国第14个少数民族。他高度评价由越裔青年组成的Vietnamské Korene（越南根源）团队在发起和组织今年活动中发挥的重要作用。



活动期间，范长江大使代表越南祖国阵线中央委员会向旅斯越南人协会委员会颁发奖状，以表彰其在团结海外越南人社区方面作出的贡献。



活动现场还举办了越南风土人情图片展、美食及传统产品展位，吸引众多观众驻足参观。丰富多彩的文化交流活动同步展开，传统舞蹈、竹竿舞、舞狮、民族乐器演奏、奥黛展示及民间游戏等文艺节目广受欢迎。



“越南日2026”活动的成功举办，再次彰显了文化外交与民间交流在增进相互理解、巩固越斯友好关系方面的重要作用，同时进一步推广了越南国家形象与人文风貌，展现了旅斯越侨积极融入当地社会、始终心系祖国的良好精神风貌。（ 完）





越通社