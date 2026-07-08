以本色价值赋能旅游可持续发展



越通社宣光省——拥有优美风光、珍贵遗产和独特节日的地方不在少数，但并非所有地方都能将这些价值转化为可持续发展的经济动力。



对于宣光省而言，文化已不再仅仅存在于博物馆、节日或社区记忆之中，而是正逐步确立其作为内生资源的地位，为旅游业打造出不可复制的独特吸引力。赫蒙族人在同文岩石高原上的夯土墙民居、侬族人的祭林仪式、巴天族的翩跹舞姿、倮倮族的铜鼓、古老的雪茶山坡以及山林间的社区旅游村寨……这些元素正被串联成富有本色的体验之旅，助力旅游业成长为全省重要的经济支柱。



世代守护的本土价值



宣光省最具吸引力的旅游目的地，无一不深深烙印着本土文化的印记。游客来到龙鼓(Lũng Cú)，不仅为触摸祖国极北之地的旗台，更为在倮倮人的夯土墙民居中过夜，聆听手工刺绣裙摆背后的故事，品尝传统餐食，感受村寨间宁静悠然的生活节奏。来到丘歪（Khâu Vai），留住游客脚步的不仅是石山地区的壮美风光，更是已成为高原独特文化符号的"风流市场"那生生不息的活力。回到黄树皮（Hoàng Su Phì）或辛曼（Xín Mần），除了层叠壮丽的梯田之外，还有瑶族、侬族、拉志族同胞世代守护的文化空间。



龙鼓旗塔在早春桃花的粉色映衬下格外醒目。图自越通社







构筑这一吸引力的，并非新建的工程，而是社区在日常生活中依然完好保存的原生文化。从民居、服饰、语言、节日到传统手工艺，所有元素都是打造差异化旅游产品的宝贵素材。如今的游客不仅满足于欣赏风景，更渴望沉浸于目的地的文化氛围中，亲身去体验、去聆听那些与本地人血脉相连的故事。正是这一趋势，为各地将文化遗产转化为竞争优势创造了前所未有的机遇。



近年来，宣光省明确提出旅游发展必须与保护和弘扬各民族本色文化紧密结合。许多地方不再孤立地开发某一处名胜或节日，而是注重构建完整的体验空间，让文化融入居民的日常起居之中。从传统建筑风格的民宿、手工艺村、OCOP产品，到民歌民舞表演，都在延长游客停留时间、提升消费水平方面发挥着日益重要的作用。



将文化发展与经济社会发展相结合、在保护中开发遗产价值，是宣光省领导在多项决议、方案和省人民议会会议上反复强调的观点。



宣光省委副书记、省人民议会主席阮文山表示，旅游发展必须扎根于保护和弘扬文化价值的基础之上，使每一项遗产不仅得到有效守护，更成为可持续发展的宝贵资源。



值得注意的是，许多曾面临失传风险的文化价值，如今正因旅游而获得复兴的机遇。倮倮人的织麻技艺、山雪茶加工技艺、瑶族的银器雕刻、传统仪式、民间歌谣……不仅得以保存，还为当地民众创造了更多生计来源。当一种文化产品能够切实创造收入时，社区便有了更强大的动力去守护并传承给下一代。这正是许多地方正在努力构建的文化保护与经济发展之间的良性循环。



坡里崖乡党委书记、乡人民议会主席吕氏贞长期致力于侬族文化保护工作。她认为，只有当传统文化价值被社区以自觉和自豪的精神主动守护时，旅游业才能真正实现可持续发展。她强调，祭林仪式、民间歌谣或传统习俗不是"表演节目"，而是当地人生活方式的一部分。当游客前来了解、尊重并共同守护这些价值时，文化将焕发新的生命力，同时也为当地民众创造更多可持续的生计来源。



2026年前六个月，宣光省接待游客超过209万人次，旅游收入接近5.857万亿越盾。这些数字不仅反映了旅游业的增长态势，更表明文化本色正日益成为决定目的地吸引力的关键因素。在众多地方同步投资基础设施和服务的背景下，正是文化上的差异构成了难以复制的竞争优势。



从文化本色构建旅游生态系统





宣光省龙鼓乡倮倮寨村的游客与当地倮倮族儿童合影留念。图自越通社



如果说过去的旅游业主要依赖零散的点状开发，那么如今宣光省正逐步构建一个基于自然、文化和社区三者有机连接的旅游生态系统。一段旅程可以从那杭湖（Hồ Na Hang）启程，延续到社区旅游村寨，探索古老的雪茶区，体验传统节日，最后在同文岩石高原画上句号。每个目的地都拥有各自的特色，却通过一条关于文化和人文的共同叙事脉络而紧密相连。



潘豪度假村（Panhou Retreat）是宣光省典型的生态度假村之一。运营经理黎光辉表示，吸引众多国内外游客一再选择这里的原因，不仅是自然风光，更是本土文化体验的魅力。从印刻瑶族印记的建筑风格、传统美食、药草浴，到关于同胞风俗习惯的生动故事，都成为探索旅程中不可或缺的部分。他认为，当文化以原汁原味的方式保存，并由本地人亲自讲述时，那将是最具长久生命力的旅游产品。



在加大基础设施投资力度的同时，该省注重发展融合农业、文化和生态的旅游产品。OCOP产品不仅出现在货架上，更承载着这片土地的故事与灵魂。数百年的古茶树不仅孕育出达到国家标准的优质产品，更开辟了从茶园到茶席的深度体验之旅。传统节日不再封闭在社区内部，而是成为吸引游客的盛事，同时仍保持着原本的神圣与独特价值。



数字化转型正在助力文化更贴近游客。数字平台上的推广活动、多媒体传播产品、智慧旅游地图，以及民众和企业日益积极的参与，正在推动宣光省的形象向更广阔的空间传播。当每一位居民都成为推介家乡文化的"大使"时，目的地的吸引力便不仅来自风景，更来自友善好客的品格和富有本色的动人故事。



令人欣喜的是，许多地方的旅游发展思维正在发生深刻转变。各地不再盲目追求人造工程或千篇一律的产品，而是注重挖掘自身的独特优势，以文化为根基塑造品牌印记。正是这一转变，帮助每片土地保持本色，同时有效避免了旅游产品同质化的风险。



只有当传统价值持续在社区生活中得到守护、世代相传，并为当地民众创造可持续的生计时，文化才能真正成为推动发展的不竭资源。保护与发展不再是两个相互独立的目标，而是相互促进、相得益彰，共同为目的地注入持久的生命力。



可见，当文化价值在社区生活中得以守护、由与遗产共生的人亲自讲述、并转化为游客真实而深度的体验时，文化将不再是凝固的记忆，而成为滋养当下与未来的源头活水。这，也正是宣光省以自身独特本色走出的旅游可持续发展之路。( 完)





