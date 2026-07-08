文化

讲述“越南故事”的纪念品

当获得正确的投资导向，每一件纪念品都能成为向世界推介越南形象的亮点。依托丰富的文化资源并结合当代创新思维，这些小巧的产品将向国际友人传递关于越南风土人情及文化特色的信息。

儿童们体验制作手工艺品。图自越通社
儿童们体验制作手工艺品。图自越通社

越通社河内——当获得正确的投资导向，每一件纪念品都能成为向世界推介越南形象的亮点。依托丰富的文化资源并结合当代创新思维，这些小巧的产品将向国际友人传递关于越南风土人情及文化特色的信息。通过多领域的代表性产品深度讲述“越南故事”，将为向海外推广国家形象作出积极贡献。

近期，文化遗产类纪念品开发工作正发生积极转变，其设计愈发注重实用性并贴合游客的审美趣味。纪念品不仅是行程结束后带回的旅游产品，更是传播文化知识、讲述地方传统的媒介。研究人员、年轻设计团队与手工业村艺人之间的联动模式，开辟了崭新的叙事方式，让文化遗产更贴近当代公众。

现实表明，如今纪念品的概念已发生改变。越南的形象不再局限于少数几个传统意象，许多品牌选择通过更具亲和力的故事来反映现代生活节奏。纪念品犹如一个触点，助力主动介绍一个现代化的越南。这些小巧的手工艺品完全可以讲述充满情感的故事，成为高效的对外文化传播渠道。

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年轻人在胡志明市图书街购买书籍。图自越通社

为了充分挖掘礼品与纪念品市场的优势，应以市场需求为导向，提高实用功能并为每件产品赋予故事。这样纪念品完全可以成为连接越南与世界的桥梁，同时为文化工业和创意经济开拓发展空间。

当前的消费趋势表明，游客日益青睐具有文化价值且环境友好的产品。产品的价值在于其讲述故事、连接情感以及引发使用者对目的地产生共鸣的能力。因此，纪念品需要兼顾传统与现代，在保留核心文化价值的同时，积极迎合国际市场趋势。

为发展这一行业，越南需要制定长期战略，并构建同步的支持生态系统。促进创新队伍紧密对接当地社区，将有助于提升产品的商业价值并扩大消费市场。此外，需要完善政策机制，明确产地来源和质量标准，从而既能保护传统产品，又能开发当代设计新品。（完）

越通社
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