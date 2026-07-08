文化

传承傣族同胞Keng Lóng舞蹈艺术

在现代生活的洪流中，少数民族同胞的许多传统文化正面临失传的风险。然而，在富寿省梅州乡和枚下乡的傣族村寨里，Keng Lóng舞蹈艺术仍然被世代保存和传承，为保护当地文化特色和丰富社区精神生活作出贡献。

Keng Lóng舞蹈。图自越通社
Keng Lóng舞蹈。图自越通社

越通社河内 —— 在现代生活的洪流中，少数民族同胞的许多传统文化正面临失传的风险。然而，在富寿省梅州乡和枚下乡的傣族村寨里，Keng Lóng（*）舞蹈艺术仍然被世代保存和传承，为保护当地文化特色和丰富社区精神生活作出贡献。

文化之声

对于傣族同胞来说，Keng Lóng不仅是一种民间艺术形式，而且与社区精神生活紧密相连。从竹、篾等熟悉材料，经过表演者灵巧的双手，Keng Lóng创造出欢快、时而深沉、时而悠扬的声响，与傣族少女柔美的舞步融为一体。

在节日、村寨喜事、新米节或社区聚会等场合，Keng Lóng的乐声总是响起，如同邀请大家欢聚一堂，分享喜悦，联结乡邻情谊。每一个节拍、每一个表演动作都反映了同胞们的劳动生产生活、对家乡的热爱以及对和平、温饱生活的渴望。

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从竹、篾等熟悉材料，经过表演者灵巧的双手，Keng Lóng创造出欢快、时而深沉、时而悠扬的声响，与傣族少女柔美的舞步融为一体。图自越通社

枚下乡的魏文凭先生表示：“国家已将傣族Keng Lóng认定为非物质文化遗产。Keng Lóng舞源自同胞们的劳动生活。收割回来后，人们将稻谷放入木槽，取谷舂成米。从这些熟悉的劳作中，先辈们创作了这支舞蹈并流传至今。”

让遗产与社区共存

在地方政府的关心下，梅州乡多个Keng Lóng俱乐部陆续成立并定期举办活动。年长的艺人们成为“守火人”，坚持将每一个节拍、每一个舞步传授给年轻一代。

许多学校和社区文化馆也将Keng Lóng纳入课外活动中，为青少年了解本民族文化价值创造条件。

在保护工作的同时，Keng Lóng还被引入旅游服务表演节目中。梅州乡如村党支部书记柯文叶表示，地方确定保护Keng Lóng不仅停留于守护一种民间艺术形式，更注重于发挥遗产价值，与可持续发展旅游相结合。今后，地方将继续维持群众文艺队，鼓励年轻一代参加Keng Lóng俱乐部，加强社区传承，并将这一艺术形式打造成为特色文化产品，服务游客，助力推广傣族文化。

实践证明，保护遗产不仅是对过去价值的保存，更是为这些价值继续在当代生活中存在创造条件。当遗产得到社区守护和实践，并与旅游发展相结合时，将焕发出新的生命力，为提升当地人民的精神文化生活、创造生计作出贡献。（完）

（*）在泰语中，“Lóong”意为“槽”（即用来舂稻谷的木槽），“Keeng Lóong”即是用木杵敲击舂米槽的两侧槽壁。

越通社
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #傣族 #Keng Lóng #舞蹈艺术 #傣族同胞 富寿省
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文化之光

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