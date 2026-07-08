2026年岘港享受节即将启幕

越通社岘港——岘港市文化体育与旅游局7月8日公布，2026年岘港享受节（Enjoy Danang Festival 2026）预计于7月22日至26日在东海公园、各旅游海滩及全市多个景点举行。
这是夏季旅游旺季的一系列重点活动，汇聚了丰富多样的文化、艺术、美食、体育和海洋体验活动，旨在将岘港打造成为区域节庆和活动目的地。
岘港市文化体育与旅游局副局长赞文王表示，2026年上半年，岘港市已举办了多项大型活动和节庆，诸如岘港国际烟花节、第四届岘港亚洲电影节、岘港美食之旅节等，为吸引游客和巩固岘港在旅游节庆版图上的地位作出了贡献。
赞文王补充说，2026年上半年，全市酒店共接待游客超过977万人次，较2025年同期增长22%以上。住宿、餐饮和旅行活动收入预计超过34.7万亿越盾，较去年同期增长21%以上。这一成果为城市继续创新产品、提升体验质量和目的地竞争力奠定了基础。
2026年岘港享受节以"感受—享受—探索"主题，旨在为游客带来与自然、文化和当地生活紧密相连的体验。
本届节庆活动的亮点是7月23日晚在东海公园举行的开幕式。开幕式将采用实景艺术演出形式，再现广南地区从滨海渔村、传统手工艺村到现代都市生活的独特文化风貌。
2026年岘港享受节期间，组委会还举行乡村集市美食空间，海洋享受之路和灯光风筝之夜，海上灯光晚宴，传统与现代艺术表演，在数字平台上探索岘港之旅等活动。
另外，组委会还举办多项海洋体育赛事，如沙滩赤脚跑、沙滩排球、沙滩足球、SUP桨板、沙滩手球等。
据组委会介绍，从2026年6月至8月，岘港市还将开展2026年岘港夏季旅游套餐计划，推出多项旅游新产品，连接城市南部和西部各景点，结合文化、自然和当地美食体验。（完）
岘港紧急搜寻疑似在海上失踪的外国游客
6月15日，岘港市军事指挥部表示，该单位已动员近100名干部、战士及当地民众参与搜寻一名在岘港市奠盘东坊炎东海滩区域失踪的俄罗斯籍游客。