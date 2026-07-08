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2026年岘港享受节即将启幕

岘港市文化体育与旅游局7月8日公布，2026年岘港享受节（Enjoy Danang Festival 2026）预计于7月22日至26日在东海公园、各旅游海滩及全市多个景点举行。

即将在2026年岘港享受节亮相的文艺表演节目。图自越通社
即将在2026年岘港享受节亮相的文艺表演节目。图自越通社

越通社岘港——岘港市文化体育与旅游局7月8日公布，2026年岘港享受节（Enjoy Danang Festival 2026）预计于7月22日至26日在东海公园、各旅游海滩及全市多个景点举行。

这是夏季旅游旺季的一系列重点活动，汇聚了丰富多样的文化、艺术、美食、体育和海洋体验活动，旨在将岘港打造成为区域节庆和活动目的地。

岘港市文化体育与旅游局副局长赞文王表示，2026年上半年，岘港市已举办了多项大型活动和节庆，诸如岘港国际烟花节、第四届岘港亚洲电影节、岘港美食之旅节等，为吸引游客和巩固岘港在旅游节庆版图上的地位作出了贡献。

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岘港市文化体育与旅游局副局长赞文王发言。图自越通社

赞文王补充说，2026年上半年，全市酒店共接待游客超过977万人次，较2025年同期增长22%以上。住宿、餐饮和旅行活动收入预计超过34.7万亿越盾，较去年同期增长21%以上。这一成果为城市继续创新产品、提升体验质量和目的地竞争力奠定了基础。

2026年岘港享受节以"感受—享受—探索"主题，旨在为游客带来与自然、文化和当地生活紧密相连的体验。

本届节庆活动的亮点是7月23日晚在东海公园举行的开幕式。开幕式将采用实景艺术演出形式，再现广南地区从滨海渔村、传统手工艺村到现代都市生活的独特文化风貌。

2026年岘港享受节期间，组委会还举行乡村集市美食空间，海洋享受之路和灯光风筝之夜，海上灯光晚宴，传统与现代艺术表演，在数字平台上探索岘港之旅等活动。

另外，组委会还举办多项海洋体育赛事，如沙滩赤脚跑、沙滩排球、沙滩足球、SUP桨板、沙滩手球等。

据组委会介绍，从2026年6月至8月，岘港市还将开展2026年岘港夏季旅游套餐计划，推出多项旅游新产品，连接城市南部和西部各景点，结合文化、自然和当地美食体验。（完）

越通社
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