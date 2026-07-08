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河内必须实现更快增长、更高质量发展

7月8日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开与河内市委的工作会议，就2026年上半年任务落实情况，确保实现2026年GRDP增长11%及以上目标的各项任务和措施等内容展开讨论。

越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发言时强调，2026年下半年具有决定性意义，要求河内市委常委会集中领导指导落实好各项任务。他指出，两位数增长是重要的政治任务，但不能盲目追求增长而不计代价，需要根据各行业、领域、区域和重大项目重新制定增长方案。河内必须全面盘点核查发展资源，要释放正在被堵塞的资源，这是河内最大的增长空间。不能让资源"冻结"或延误浪费，不能让城市错失机遇；不能在城市尚缺教育、医疗、文化、住房和城市基础设施资源的情况下，让办公楼、公共用地和公共工程闲置荒废。

苏林同时强调，要进一步发挥企业、服务、贸易、旅游和消费领域的作用；在科技、创新、数字化转型和高素质人力资源方面实现突破。河内必须在建设基于知识、数据和创新的经济方面走在前列，大胆试点为首都高科技企业提供金融支持等。

苏林要求，集中解决人民群众的迫切问题，特别是在2026年内，将交通拥堵、内涝、空气污染、污水和垃圾处理、食品安全、城市秩序、学校和医院等问题实现明显转变，建设绿色、文明、宜居的首都。

苏林总书记、国家主席要求河内必须实现发展质量更高发展速度更快，必须更加现代化，但要守住首都的文化底蕴和特色，必须更加繁荣富强，但首都每一位市民都要享受到发展成果，必须率先创造出具有全国辐射力的新模式、新做法、新动力。（完）

#河内 #“两位数”增长 #苏林
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