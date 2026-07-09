经济

推动越南商品深度融入英国供应链

7月8日，2026年英国越南商品推广周正式开幕，剪彩仪式在伦敦沃克斯豪尔斯戴布里奇套房酒店举行，旨在促进两国在纺织服装、消费品、家具等主要领域的合作。

vnanet-potal-ket-noi-doanh-nghiep-dua-hang-viet-vao-chuoi-cung-ung-tai-anh-8875443.jpg
2026年英国越南商品推广周在伦敦沃克斯豪尔斯戴布里奇套房酒店举行，旨在促进两国在纺织服装、消费品、家具等主要领域的合作。图自越通社

越通社伦敦——7月8日，2026年英国越南商品推广周正式开幕，剪彩仪式在伦敦沃克斯豪尔斯戴布里奇套房酒店举行，旨在促进两国在纺织服装、消费品、家具等主要领域的合作。

此次活动恰逢越英经济关系进入将高层承诺转化为具体合作机遇和企业界实际利益的新阶段。越南驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使杜明雄强调，近年来两国多领域合作发展良好，突出标志是双方于2025年10月越共中央总书记苏林正式访问英国期间建立了全面战略伙伴关系框架。

据杜明雄大使介绍，英国在金融、银行、创新、可再生能源、教育和科技方面具有优势——这些领域有望成为双边关系的新动力。2025年，两国货物贸易额约达90亿美元，其中越南实现顺差。这一成果得益于两大重要平台：双边自由贸易协定（UKVFTA）和英国加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。

vnanet-potal-ket-noi-doanh-nghiep-dua-hang-viet-vao-chuoi-cung-ung-tai-anh-8875440.jpg
越南驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使杜明雄在开幕式上发表讲话。图自越通社

从国家管理角度，工贸部贸易促进局副局长黎黄财表示，越南商品在英国推广周是在全球多个重点市场开展的系列贸促活动之一。目标不仅停留在销售层面，更要为具有竞争优势的越南产品进行品牌推广，从而逐步将越南商品更深入参与当地供应链。

在活动上，来自英国企业和机构的意见为越南商品在英国的发展历程提供了实际视角。

英国咖啡协会执行董事保罗·鲁克将越南咖啡誉为英国咖啡行业“鲜为人知的瑰宝”。他表示，过去二三十年来，越南咖啡在英国许多烘焙咖啡和速溶咖啡产品中发挥着重要作用。仅2025年一年，英国从越南进口的绿咖啡豆金额已超过1.6亿英镑（约合2.14亿美元）。

物流问题揭示了一个较少被提及但具有决定性的问题：越南商品能否在英国立足，很大程度上取决于运输和清关环节。AMS配送中心总监阿曼·苏雷指出，从越南工厂到英国买家手中，涉及运输、海关、进口关税、仓储和配送等一系列环节。

展示空间讲述了越南企业征服国际市场的另一番故事。来自老街省的“丰海名茶”品牌每年向市场供应约2000吨干茶。据丰海老街股份公司董事会主席申文秀介绍，越南是世界珍贵茶叶产区之一，北部山区仍保留着数百年树龄的古树雪茶林。将老街茶叶带到伦敦，企业不仅介绍一种产品，更讲述了一个关于越南土地和茶人的故事。

一场贸促活动的价值不仅在于推广活动本身，更重要的是在企业、进口商和分销体系之间建立长期联系的能力。正是这些联系决定了越南商品在英国市场可持续存在的可能性。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #2026年英国越南商品推广周 #纺织 #服装 #消费品 #家具 #越英合作 英国
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

相关新闻

涉案人阮成南。图自越通社

阮成南因涉嫌歪曲历史、侮辱领袖的行为遭起诉

河内市公安局安全调查局已做出刑事起诉决定，并对阮成南和陈越英下达临时拘留令，根据《刑法》第117条规定对其涉嫌“制造、存储、散布或宣传意图反对越南社会主义共和国的信息、资料和物品罪”的行为进行调查。

双方会见场景。外交部供图

将越英双边贸易金额提升至100亿美元

黎怀忠提议双方配合大力开展经贸与投资促进活动，扩大彼此商品市场，力争实现今年双边贸易额达100亿美元的目标。黎怀忠强调，越南愿为英国企业在越开展长期、稳定、高效投资铺平道路。

更多

“一乡一品”产品（OCOP）计划实施七年后，金瓯省共有330个OCOP产品。图自越通社

激发集体经济新动能 提升数字时代“一乡一品”产品质量

2026—2030年是实施各项国家目标计划的重要转型阶段，重点聚焦集体经济发展和“一乡一品”（OCOP）计划。新的体制机制和政策体系，以及推动数字化转型、发展价值链一体化平台的导向，正为农产品和地方特色产品更深度融入数字经济和全球价值链奠定基础。

有机农业生产创造更加美好的未来。图自越通社

保持增长势头 夯实绿色发展基础

尽管受到地缘政治波动、全球贸易压力等因素的影响，2026年上半年，越南农业与环境部门仍保持了积极的增长势头。这一成果不仅反映了农业生产的稳步复苏，也体现了该行业结构朝着绿色化、现代化、提升附加值和竞争力方向调整所取得的成效。

胡志明市推动文化产业与夜间经济融合发展。图自越通社

推动文化产业与夜间经济融合发展

在创意经济成为新的增长引擎的背景下，将文化产业发展与夜间经济紧密结合，已成为一项长期战略，旨在优化城市“软实力”，助力胡志明市在结构调整中实现突破。

越南国会副主席阮氏红参观了在越南农民协会第九届全国代表大会期间展出的山罗省“一乡一品”农产品。图自qdnd.vn

将农产品带入数字空间

数字化转型不仅拓宽了销路，还带来了生产思维的根本性变革。当每个产品都有自己的故事、明确的来源和透明的数据时，农产品的价值便通过品牌和消费者信任得以确立。

双方签署合作备忘录，相信旅游合作将很快成为带动双方各领域合作的重要引擎。图自越通社

促进越俄地方间投资与旅游合作对接

俄罗斯联邦乌拉尔地区居民对越南各旅游景点，特别是广宁省的关注度极高。这是俄罗斯乌拉尔地区斯维尔德洛夫斯克州代表于7月7日在叶卡捷琳堡市举行的广宁省投资、贸易、旅游推介会上发表的讲话。该推介会吸引了俄方政府、商业协会、旅游协会以及广宁省各企业和地方领导代表的广泛参与。

附图：嘉莱省主力农产品进入中国市场的机遇。图自越通社

越中企业加强在多领域的合作

越通社驻北京记者援引中新社信息报道，中国广西—越南广宁企业对接会7日在南宁举办，110余家两国企业代表共商合作。

外商直接投资（FDI）公司——Bandai（越南）公司为近1000名工人提供稳定的就业机会。图自越通社

第10-NQ/TW号决议：统筹部署吸引新一代FDI的方案

越共中央政治局关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议将重点放在促进绿色经济和数字经济发展上，并与技术转让相结合，增强与国内企业的对接。许多专家认为，这是越南实现可持续发展的战略杠杆，同时也对基础设施能力和环境保护标准提出了新的要求。

西贡港（VIMC）货物装卸作业繁忙有序。图自越通社

为两位数增长目标注入新动能

要在2026—2030年间实现年均10%以上的经济增长，关键不仅在于筹集更多新增资源，更在于释放长期被束缚的存量资源潜力。只有切实减少企业行政审批时间，保障土地和融资获取更加公平透明，营造更为稳定、可预期的营商环境，各项改革举措才能真正转化为投资项目、产品产出、就业岗位和生产率提升。

2026年越南咖啡挑战赛创下历届以来的最大规模纪录，共收到来自全国7个咖啡原料产区、81家单位的182个参赛样品。图自越通社

助力越南精品咖啡征服中国市场

继2026年越南咖啡挑战赛（Vietnam Amazing Cup 2026）成功举行后，邦美蜀咖啡协会与上海麦吉信息科技有限公司在中国联合举办了2026年“越南咖啡挑战赛中国路演”（Vietnam Amazing Cup China Roadshow 2026）系列活动，将荣获阿拉比卡（Arabica）前10名和罗布斯塔（Robusta）前10名的产品推向国际市场。

亚行与HDBank携手合作 对女性创业或女性主导的企业给予优先支持。图自越通社

亚行与HDBank携手合作 为中小企业拓宽融资渠道

7月7日，亚洲开发银行（ADB）与胡志明市发展商业股份银行（HDBank）正式签署了一项价值1亿美元的贷款协议。该笔资金旨在为越南微型及中小企业（MSME）扩大融资渠道，并对女性创业或女性主导的企业给予优先支持。

在北江越韩技术高等专科学校举办的“三星创新校园”项目高科技实践课。图自越通社

完善创新生态体系 强化多方协同联动

目前，越南大多数科技企业规模偏小、资源有限，在科研与创新活动中仍面临诸多困难。专家建议，应进一步完善创新生态体系，强化政府、科研机构与企业之间的协同联动，为科技企业发展注入新动力。

胡志明市一角。图自越通社

越南首个数字环境投资促进平台即将亮相

据胡志明市人民委员会消息，预计7月9日，胡志明市将公布数字环境投资促进平台的测试版本，旨在向国家管理机构、企业、投资者、企业协会和国际组织介绍该市的数据系统、辅助工具及服务于投资促进活动的各项功能。

越南工贸部贸易促进局和越南企业代表合影。图自越通社

越南产品在英国家具市场寻求立足之地

越南驻英国兼驻爱尔兰商务参赞黎廷伯接受越通社驻伦敦记者采访时表示，当前越南木制品的竞争优势在于设计、可持续认证和物流能力等三个因素。另外，越南具备大规模生产能力、稳定质量以及较为完善的供应链体系。

岘港高新技术园区及各工业园区管理委员会（DSEZA）与ASCO Industries N.V.签署了合作协议。图自越通社

扩大越德高科技合作机会

7月6日，岘港高新技术园区及各工业园区管理委员会（DSEZA）与越南驻德国大使馆在柏林联合举办岘港市与德国合作伙伴投资对接交流活动，旨在推介投资环境、拓展企业对接、推动双边经济合作。

龙屋码头—庆会文化公园及白藤码头公共绿地项目效果图，打造西贡河滨文化历史空间轴线——越通社发

胡志明市瞄准两位数增长培育经济增长新动能

2026年上半年，胡志明市地区生产总值同比增长8.55%，创近10年来同期最高水平。为实现全年两位数增长目标，该市明确将重点在投资、基础设施、金融和创新等领域实现突破。这是7月6日召开的胡志明市党委第七次执行委员会会议讨论的重点内容。

越南榴莲推广活动在北京举行。图自越通社

越南水果日益赢得中国市场青睐

越通社驻北京记者援引中国媒体报道，得益于消费需求持续增长、跨境物流体系不断改善以及两国贸易便利化政策的推动，越南水果正日益巩固其在中国市场的地位。