2026年上半年越南斥资3.16万亿越盾进口钻石 自印度进口额占一半多

越共中央政治局关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议将重点放在促进绿色经济和数字经济发展上，并与技术转让相结合，增强与国内企业的对接。许多专家认为，这是越南实现可持续发展的战略杠杆，同时也对基础设施能力和环境保护标准提出了新的要求。