2026年上半年越南斥资3.16万亿越盾进口钻石 自印度进口额占一半多

越通社河内——据越南《年轻人报》新闻网援引财政部海关局7月8日提供的初步数据显示，今年上半年，越南钻石进口额约达3.16万亿越盾（约合1.2亿美元），其中，自印度进口的钻石占这类商品进口总额的一半以上。
印度继续成为越南第一大钻石供应市场，进口额达6320万美元，占钻石进口总额约52%。2025年全年，越南从印度进口钻石金额超过1亿美元。
比利时位居第二，今年上半年对越出口钻石金额为1790万美元，而2025年全年为5170万美元。
继印度和比利时之后，以色列成为2026年上半年越南第三大钻石供应市场，对越出口额达900万美元；随后分别是博茨瓦纳（770万美元）和泰国（510万美元）。
越南进口钻石金额较高的其他市场包括美国（360万美元）、中国香港（280万美元）、日本（270万美元）以及中国（220万美元）。（完）
跨国走私钻石案：22名嫌疑人被立案侦查，缴获1100颗钻石
越南清化省公安厅警察调查机关7月2日称，该机关刚成功侦破一起由外籍人员操控的跨国走私钻石大案。截至目前，调查机关已对22名犯罪嫌疑人立案侦查，缴获各类钻石1100颗以及大量相关文件和电子数据。初步调查结果显示，自2024年至今，该走私网络已向越南境内非法走私并销售逾2.8万颗钻石，估计营业额约达2800亿越盾（约合1100万美元）。