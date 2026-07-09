越中两国互相分享社会主义建设经验

越通社河内——7月8日，中国驻越南大使馆在河内举行“越中两党领导社会主义建设重要经验暨中国共产党建党105周年、越南共产党领导越南革命100周年回顾与展望”研讨会。



中国驻越南大使何炜在致开幕辞时强调，越中两党两国关系历史悠久，由胡志明主席、毛泽东主席及两党两国历代领导人精心培育。从最初的艰难岁月，两党成功开辟了各自的现代化道路，证明了科学社会主义依然具有强大生命力。



何炜说，在越南共产党的领导下，越南经济连续20多年保持高速增长，经济规模和人均收入不断扩大，进出口总额增长40多倍，成功跻身全球前20大贸易国行列。



越共中央委员、《共产杂志》总编杨忠意认为，在世界形势深刻变化的背景下，中国共产党和越南共产党都证明了自己是坚强、有定力、富有创造力的领导力量，带领各自国家的革命战胜了诸多挑战，在民族解放、建国卫国事业中取得了具有历史意义的成就，逐步建设了符合各自国家具体国情的社会主义。



杨忠意表示，以人民为中心的理念在中越两国都得到了充分体现。中国共产党始终强调以人民为中心的发展理念。越南共产党一贯坚持“以民为本”的观点，越共十四大进一步明确了人民是革新、建设与保卫祖国事业的中心、主体、目标和动力。社会主义建设的一切成就，最终都要以人民的生活质量、幸福感和全面发展来衡量。



两国代表在交流中回顾了中国共产党和越南共产党合作关系的形成与发展历史。据此，在革命斗争时期，两党在争取民族独立的斗争中相互支持、相互帮助，分享经验。进入社会主义建设阶段，两党继续加强在国家治理、经济发展和政治体制建设等方面的经验交流。在中国改革开放和越南革新开放时期，两党继续扩大发展经验交流、经贸合作和国际一体化方面的合作。



许多代表认为，双方应在新的形势下，为更深入地研究和分享党建和社会主义建设方面的经验创造条件。这些从领导革命和国家建设的实践中淬炼出来的经验，不仅是各自政党的共同财富，也是双方继续加强理论交流、相互学习、共同提升执政能力和国家治理水平的基础。



在“同志加兄弟”的友谊基础上，继续培育政治互信，发扬共同价值并面向未来，将有助于推动两党两国关系日益稳定、务实和可持续发展，为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。（完）

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