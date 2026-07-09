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美国国庆250周年招待会在河内举行

7月8日晚，美国驻越南大使馆在河内隆重举行美国国庆250周年招待会。越南外交部部长黎怀忠出席并发表讲话。

越南外交部部长黎怀忠出席并发表讲话。图自人民军报
越南外交部部长黎怀忠出席并发表讲话。图自人民军报

越通社河内——7月8日晚，美国驻越南大使馆在河内隆重举行美国国庆250周年招待会。越南外交部部长黎怀忠出席并发表讲话。

黎怀忠部长代表越南政府，向美国政府和人民致以热烈的国庆祝贺。黎怀忠强调了美国在过去250年里令人瞩目的发展历程，发展成为世界领先强国之一，是全球经济增长、创新及科学技术进步的重要推动力。他深信，一个发展、繁荣的美国将继续为地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展做出积极贡献。

黎怀忠为能见证越美关系强劲、全面的进展感到高兴。两国搁置过去，于1995年实现关系正常化，2013年两国关系提升为全面伙伴关系，并于2023年提升为全面战略伙伴关系。

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华盛顿燃放烟花，庆祝美国国庆250周年。图自越通社

黎怀忠高度评价美方关于支持一个强盛、独立、自韧、繁荣的越南的承诺，希望为两国关系开辟新篇章，在尊重彼此独立、主权、领土完整和政治制度以及互利共赢的基础上，推动两国关系日益稳定、务实和有效发展。越南及东盟期待美国作为世界领先强国，继续发挥积极作用，为维护地区乃至世界的和平、稳定、法治、包容和可持续发展等共同目标作出贡献。

美国驻越南大使詹妮弗·威克斯（Jennifer Wicks）在招待会上致辞时表示，十分荣幸能在任期之初迎来美利坚合众国独立250周年这一历史性里程碑。回顾过去，威克斯大使认为越美关系已克服历史遗留问题，取得了长足发展；期待美越全面战略伙伴关系将围绕面向未来的议程展开，涵盖经贸、政治、安全、执法以及医疗和教育等广泛领域。她还希望双方继续开展有效合作，携手实现这些共同目标。（完）

越通社
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