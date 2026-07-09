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越南政府总理发文 要求加快推进烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认工作

越南政府总理黎明兴7月8日签发第45号通知，要求各部委和地方加快推进“500个昼夜加快烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认行动”，进一步提高烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认工作的质量和效率。

截至目前，全国共搜寻、迁葬烈士遗骸1312具。有关部门对全国35925座无名烈士墓完成遗骸样本采集。图自越通社
截至目前，全国共搜寻、迁葬烈士遗骸1312具。有关部门对全国35925座无名烈士墓完成遗骸样本采集。图自越通社

越通社河内 —— 越南政府总理黎明兴7月8日签发第45号通知，要求各部委和地方加快推进“500个昼夜加快烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认行动”，进一步提高烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认工作的质量和效率。

通知指出，落实越共中央总书记、国家主席苏林的指示以及政府、政府总理和国家烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认指导委员会（国家515号指导委员会）的部署，“500个昼夜行动”启动以来取得积极成效。

截至目前，全国共搜寻、迁葬烈士遗骸1312具，其中越南境内396具、老挝174具、柬埔寨742具，并在宣光省发现3处烈士集体墓。排雷面积累计达到7025.15公顷，其中宣光省渭川核心区域完成3175.43公顷，达到计划进度的77.9%。

有关部门已对全国35925座无名烈士墓完成遗骸样本采集，采集烈士亲属DNA生物样本93464份，其中53036份已录入国家数据库；接收并保存烈士遗骸样本11642份等。

政府总理高度评价各部委、地方、武装力量以及社会各界为这项具有特殊意义的工作所作出的努力。同时指出，当前任务依然十分繁重，部分地方工作进度仍然较慢，因此要求各部门、地方继续全面、扎实、高效推进行动。

通知要求进一步完善烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认相关法律法规，加大宣传力度，广泛动员社会资源参与；重点加强国内重点区域特别是烈士集体墓所在地的搜寻工作；同步推进全国烈士陵园无名烈士遗骸样本采集、移交、保存和管理工作；加强国际合作，推动战争档案、解密资料、遗物及相关信息交换；加快重点地区排雷工作，尤其是宣光省渭川、老街省和谅山省等区域。

国防部履行好国家515号指导委员会常设机构职责，加快烈士遗骸搜寻、迁葬和样本采集工作，力争河静省以北各地于2026年12月22日前完成烈士遗骸样本采集，广治省以南各地于2027年4月30日前完成相关工作；于2026年7月27日前开工建设烈士遗骸样本保存中心，并于2026年7月15日前完成行动经费及DNA鉴定设备采购方案。

内务部2026年7月前完成《革命有功人员优待条例》修订方案并报请批准；公安部2026年内完成全国烈士亲属DNA生物样本采集工作；外交部加强与有关国家及国际伙伴合作，推动信息交流，并抓紧筹备越南政府领导人2026年10月访美期间有关烈士遗骸搜寻与身份确认工作的合作议题。

政府总理同时要求国家515号指导委员会进一步加强统筹协调、督促检查，及时解决行动实施过程中遇到的困难和问题；建议各省市党委书记亲自领导相关工作，动员地方政治体系积极参与，确保如期完成行动既定目标。

政府常务副总理、国家515号指导委员会主任范氏清茶直接指导行动实施，及时处理出现的有关问题；国防部作为国家515号指导委员会常设机构，同政府办公厅协调配合，督促落实该通知。（完）

越通社
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500 个昼夜行动

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