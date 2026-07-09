☀️越通社早安咖啡（2026.7.8）

越通社河内——·7月8日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开与河内市委的工作会议，就2026年上半年任务落实情况，确保实现2026年GRDP增长11%及以上目标的各项任务和措施，以及落实政治局于2026年3月17日颁布关于建设和发展新时代河内的第02号决议等内容展开讨论。全文



·近日，持续强降雨、洪涝、龙卷风和严重山体滑坡等自然灾害在中国部分地区造成重大人员伤亡和财产损失。2026年7月8日，越共中央总书记、国家主席苏林和政府总理黎明兴分别向中共中央总书记、国家主席习近平和国务院总理李强致慰问电。全文



·7月8日下午，越南政府总理黎明兴主持召开中央案件执行及案件中被侵占、流失资产追缴工作指导委员会（以下简称指导委员会）会议。全文



·越南政府总理黎明兴8日签发了关于大力推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的第45/CĐ-TTg号公文。



·7月8日晚，美国驻越南大使馆在河内隆重举行美国国庆250周年招待会。越南外交部部长黎怀忠出席并发表讲话。



越南国会副主席阮尹英会见俄罗斯圣彼得堡市对外关系委员会副主席卡尔加诺夫·维亚切斯拉夫·根纳季耶维奇。图自越通社

·7月8日下午，越南国会副主席阮尹英在河内会见了俄罗斯圣彼得堡市对外关系委员会副主席卡尔加诺夫·维亚切斯拉夫·根纳季耶维奇（Kalganov Vyacheslav Gennadievic）。全文



·越南农业与环境部副部长邓玉叠表示，2026年上半年，由于紧密跟踪市场变化，主动调控生产，及时破解体制和政策方面的堵点，农业增长3.57%、林业增长3.98%、渔业增长4.88%。这些数据表明，在全球市场依旧充满变数的背景下，农业继续成为国民经济的重要支柱。



·7月8日，中国驻越南大使馆在河内举行“越中两党领导社会主义建设重要经验——暨中国共产党建党105周年、越南共产党领导越南革命100周年回顾与展望”研讨会。



·俄罗斯联邦乌拉尔地区居民对越南各旅游景点，特别是广宁省的关注度极高。这是俄罗斯乌拉尔地区斯维尔德洛夫斯克州代表于7月7日在叶卡捷琳堡市举行的广宁省投资、贸易、旅游推介会上发表的讲话。



·7月8日晚，由宁平省文化体育厅、东南亚空手道联合会与越南体育总局联合主办的2026年第13届东南亚空手道锦标赛在宁平省华闾坊开幕。全文



·人力资源是保护和弘扬文献遗产价值的关键因素。随着2024年《文化遗产法》对文献遗产的认定、保护和数字化提出新的要求，建设一支具备高水平专业能力的干部队伍，已成为确保民族记忆宝库得到妥善保护并实现可持续传承与传播的决定性条件。



即将在2026年岘港享受节亮相的文艺表演节目。图自越通社

·岘港市文化体育与旅游局7月8日公布，2026年岘港享受节（Enjoy Danang Festival 2026）预计于7月22日至26日在东海公园、各旅游海滩及全市多个景点举行。全文



·越南旅游目的地的独特魅力不在于单一元素，而在于多重体验层次的融合，与本土文化深度紧密相连。从高原集市、传统庙会到历史悠久的工艺村等。所有这些都得到保存，并在日常生活中生动呈现。（完）