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越南海军与菲律宾海军在双子西岛举行友好交流活动

7月8日上午，海军四区955旅411海队571号船在庆和省金兰军港安全靠岸，圆满完成了运送工作团参加越南海军与菲律宾海军第九次友好交流活动的任务。

双方代表团合影。图自人民军报
双方代表团合影。图自人民军报

越通社河内——7月8日上午，海军四区955旅411海队571号船在庆和省金兰军港安全靠岸，圆满完成了运送工作团参加越南海军与菲律宾海军第九次友好交流活动的任务。

7月6日，越南海军与菲律宾海军第九次友好交流活动在庆和省长沙特区双子西岛举行。海军四区副司令裴光暄大校率领的越南海军代表团以及由菲律宾西部海军副司令弗朗西斯科·C·卡乔（Francisco C Cacho）准将率领的菲律宾海军代表团参加活动。

继2025年在双子东岛举行的第八次友好交流活动取得成功之后，本次活动由海军军种承办，旨在巩固和加强越南与菲律宾两国军队及海军之间的友谊、合作、相互信任与理解，同时有效落实两国海军已签署的各项合作文件。

在活动上发表讲话时，裴光暄大校强调，过去几年中，越菲两国友好合作关系不断得到巩固和发展，在各领域上取得了诸多良好成果。其中，两国c（特别是海军合作）取得了许多务实成效。

裴光暄大校深信，第九次友好交流活动是两国海军进行交流、学习、增强相互理解与信任的契机，有助于巩固两国海军之间的友好合作关系，致力于维护地区的和平、稳定与发展。

弗朗西斯科·C·卡乔准将认为，双方目标是将共同的外交信任转化为在广阔海域上的切实、可靠能力与紧密协作。友好交流活动就是双方促进相互理解、解决共同海上伙伴关系的平台。

活动期间中，双方就该区域的搜救、海上安全和自然灾害预警等信息进行了交流。双方还举行了体育友谊赛、文化文艺交流以及美食交流等活动。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #海军 #友好交流 #防务合作
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