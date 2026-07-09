胡志明市率先打造充满活力的商贸市场

胡志明市经济与管理研究院院长 陈光胜 博士

“当时，越南实行的是高度集中的计划经济体制，各项政策和规定都十分严格，任何突破既有规定的做法都意味着要承担很大的责任和压力。而时任胡志明市市委书记武文杰始终把人民利益放在首位。他勇敢地提出突破原有流通机制，通过市场化方式采购九龙江三角洲的大米运往胡志明市，再利用销售所得资金采购其他紧缺物资。这种做法初步遵循了市场经济规律，为建立符合市场需求、实现商品自由流通的市场机制奠定了基础，也最大程度保障了人民群众的利益。"

从最初着眼于解决粮食短缺问题的一项决策开始，胡志明市逐步拓展了发展商贸经济的思路。最初的目标是把粮食从产地运送到消费市场；而后来则进一步拓展为如何让各类商品实现更加顺畅、高效、低成本的流通。

西贡贸易合作社联盟（Saigon Co.op）副总经理 阮玉胜

"胡志明市市委、市政府的发展方向和政策，为企业带来了新的机遇，也成为推动企业不断提升自身能力的重要动力。西贡贸易合作社联盟正积极推进管理模式创新，加快数字化转型，提高劳动生产率，不断提升专业化、精细化管理水平，通过优化运营降低成本、提升整体经营效率。这既是我们的发展目标，也是企业持续前进的重要动力。"

在当今市场贸易不断发展的过程中，新的“壁垒”层出不穷，包括物流成本依然较高、基础设施承载压力增大、数字化转型要求不断提高、国际竞争日趋激烈，以及全球供应链提出越来越苛刻的标准和要求。因此，构建新的发展空间、探索新的体制机制，已成为胡志明市实现高质量发展的迫切需求。

胡志明市粮食食品协会主席 李金芝

"中央同意支持胡志明市制定《特别都市法》，是一项具有历史意义的重大战略决策。我相信，在新的机制下，胡志明市将具备更有利的条件，加大物流基础设施、大型交易中心和现代化配送中心建设力度，同时为企业应用新技术、发展数字经济、构建可持续供应链营造更加良好的发展环境。"

迈入新的发展阶段，胡志明市正朝着建设区域领先的商贸、服务和物流中心目标不断迈进。敢为人先、勇于创新的精神，将继续成为推动该市发展的重要动力，助力开辟新的增长空间，畅通商品和市场流通新通道，进一步巩固商贸业对城市乃至全国经济发展的支撑作用，推动经济实现高质量、可持续发展。（完）