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河内国家大学在Webometrics世界大学排名中位列亚洲第175位

据河内国家大学7月9日发布的消息，在最近公布的2026年第二期Webometrics世界大学排名中，该校位居亚洲第175位、全球第756位。

河内国家大学的一角。
河内国家大学的一角。

越通社河内—— 据河内国家大学7月9日发布的消息，在最近公布的2026年第二期Webometrics世界大学排名中，该校位居亚洲第175位、全球第756位。这是河内国家大学连续第五年稳居全球700至800强行列，并在“影响力”指标上继续保持“影响力”指标位居全球高校前600名。

在2026年7月的本期排名中，河内国家大学继续蝉联越南第一。除河内国家大学外，入围本期Webometrics排名越南前十强的高校还包括：维新大学（第1070位）、河内理工大学（第1245位）、孙德胜大学（第1325位）、胡志明市经济大学（第1334位）、阮必成大学（第1433位）、岘港大学（第1478位）、胡志明市国家大学下属胡志明市理工大学（第1558位）、水利大学（第1979位）以及芹苴大学（第1999位）。

Webometrics是一项自动化排名，旨在评估高校数字化能力以及学术资源传播力和影响力的自动化大学排名。这些指标包括：网站系统与在线信息传播力（Impact/影响力）、Google Scholar上的学术资源开放度（Openness/开放度）以及Scopus数据库系统中的科学引文指标（Excellence/卓越度）。

此前，英国《泰晤士高等教育》（THE）于2026年6月24日公布了2026年度世界大学影响力排名，河内国家大学位列全球601至800强区间。值得关注的是，该校在“体面工作和经济增长”这一可持续发展目标上跻身全球101至200强。这一成果进一步彰显了河内国家大学在培养高质量人力资源、推动知识服务经济社会发展方面的作用，同时也肯定了其将高等教育、科学研究、创新与可持续发展紧密结合的办学导向。

同在今年6月公布的2027年QS世界大学排名中，河内国家大学录得连续第四年排名上升，位列全球751至760强区间，创下该校历史最好成绩。（完）

越通社
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