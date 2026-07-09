越通社河内——近四十年前，越南打开国门吸引国际资源服务国家发展。如今，当实力和地位已然不同，越南的目标已不仅是吸引更多外资，而是善用这些资源来提升内力、增强竞争力、巩固经济自主性。这也是越共中央政治局第10-NQ/TW号决议贯穿始终的精神。



1987年，《外国投资法》颁布，开启了越南新的发展思维。从一个封闭经济体，国家正式融入世界以服务革新事业。在此背景下，目标十分明确：打破封锁禁运，吸引资金、技术和管理经验，逐步使经济走出危机，迈向充满活力的经济体。



近40年的实践证明了这一选择的正确性。从一个资金匮乏、严重依赖国际援助的经济体，越南已成为高度开放、深度融入地区和世界的经济体。进出口总额目前占GDP的180%以上，其中外商投资经济部门贡献约75%。数以万计的投资项目为增长带来了重要资源，推动了工业化，创造了就业，拓展了市场，吸收了技术和现代治理方式。

但正是这些成就也提出了新的要求：如何有效利用外部资源来提升内力、技术能力、竞争力和经济自主性？



这不仅是实践的要求，也体现了国家发展思维的革新。目标变了，方式也必须改变。



基于这一要求，政治局颁布了关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议。仅在名称上的一个变化就已显示出截然不同的思路。不再是多年来的主要面向“吸引外资”，而是转向“发展外商投资经济”，与国内经济紧密挂钩，共同为国家打造新的发展能力。



如果说过去外资主要被视为外部补充资金，那么现在外商投资经济被确定为越南经济有机组成部分，与国有经济、民营经济和集体经济共同发展，服务国家发展目标。这一变化不仅扩大了政策的调节范围，更改变了对FDI经济领域在国家新发展阶段中作用的看法。



这一精神在第10-NQ/TW号决议中通过六大转变得到一贯体现：从吸引外资转向发展外商投资经济；从注重资金规模转向注重质量、效益和附加值；从投入导向优惠转向结果导向优惠；从单一FDI发展转向国际资本流生态系统的协同发展；从投资管理转向营造投资和发展环境；从地方间竞争招商转向国家层面的发展协调。



这六大转变都指向一个共同目标：使外商投资经济成为提升国家综合实力的动力，而不仅是为增长补充资金。



这也是为何在竞争日益激烈的世界中，各国追求的不再只是比对手吸引更多资金。构成竞争优势的是核心技术、基础技术、专用技术、创新能力、人力资源质量、治理水平、深度参与全球价值链的能力以及经济应对外部冲击的韧性。



因此，越共中央总书记、国家主席苏林明确强调：“资金固然重要，但不仅仅是资金，更需要国外技术”。



这一讲话不仅强调了选择资金流的要求，更表明在吸引外资中当前的优先是接收知识、技术、先进治理方式，并为国内企业逐步掌握全球价值链和生产链中高附加值环节创造条件。



而第10-NQ/TW号决议设定了2030年目标和2045年愿景，重点不再是FDI资金规模的指标。



位于太原的MANI河内有限责任公司是一家外商独资企业。图自越通社

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的确，越南力争到2030年吸引注册FDI资金2000-3000亿美元，其中到位资金1500-2000亿美元。但更值得注意的是，75%的新注册资金必须来自具有技术和现代治理优势的发达经济体。支柱产业的本土化率也要达到45-50%，约有1万家越南企业参与外资企业供应链。证券市场也力争在2030年前升级为新兴市场。



这些目标表明，我们如今不再以项目数量或吸引资金额来衡量成功，而是以有多少技术得到转让、国内企业在全球价值链中的成长以及为经济留住了多少附加值为标准。



多年实践表明，如果只追求项目数量，很容易陷入用优惠、土地、低成本来竞争的局面，环境也会受到影响。这种做法可以带来眼前增长，但无法增强内力。国内企业仍被排除在许多高附加值环节之外，技术转让有限，本土化率低，未能满足可持续发展的要求。



第10-NQ/TW号决议的精神十分明确：吸引外资不是要替代内力，而是要强化内力、提升自主性；不仅是为了快速增长，更是为了可持续、包容和高质量的发展。

这也是越共中央总书记、国家主席苏林强调的原因：“第10-NQ/TW号决议的精神十分明确：吸引外资不是要替代内力，而是要强化内力、提升自主性；不仅是为了快速增长，更是为了可持续、包容和高质量的发展”。



在新发展阶段以新姿态，越南坚决不以任何代价招商，而是主动选择、筛选和陪伴优质投资者共同创造新价值。他们是长期经营、遵守法律、尊重劳动者、社区和国家合法权益的外国投资者；愿意共享技术、培训人力、发展国内企业并提升越南在全球价值链中的地位。



而这正是第10-NQ/TW号决议的最大意义——一项不仅旨在更高效吸引投资，更彰显一个日益自信迈入新发展时代国家气魄的决议。（完）