外交部例行记者会：边境地区学校将促进越南与邻国交流合作

越通社河内——7月9日下午，越南外交部发言人范秋姮在越南外交部例行记者会上，就越共中央政治局关于在248个陆地边境乡建设248所九年一贯制寄宿学校的主张在促进边境地区民间交流、巩固互信和维护边境地区和平稳定合作环境方面的意义回答记者的提问。



范秋姮表示，近期，越共中央政治局已同意在248个陆地边境乡投资建设九年一贯制寄宿学校主张。这是一项具有战略性和深远人文意义的主张，体现了越南党和国家对边境、偏远地区各族同胞的关怀，是越南经济社会发展及民族政策落实中的重点任务之一，从而提升边境地区民众的物质和精神生活，为巩固越南国防安全作出贡献。



越南外交部发言人范秋姮。图自越通社

据外交部发言人表示，截至目前，该项目第一阶段100所学校正在积极推进，以确保按期完成，及时服务2026—2027学年。



范秋姮强调：“正如越共中央总书记、国家主席苏林所强调，这些学校将成为边境教育的多个‘软界碑’，为人才培养和促进边境地区可持续发展作出贡献，同时推动民间交流、边境省份和地方之间以及越南与邻国之间的合作。这也将增进相互了解和信任，为以和平方式管理和保护边境奠定坚实的社会基础，同时在尊重各自独立、主权、领土完整和正当利益的基础上，巩固越南与邻国之间的和平、稳定与长期合作环境。”（完）