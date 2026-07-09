☕️越通社新闻下午茶（2026.7.9）

越南政府总理黎明兴在开业仪式上发表讲话。图自越通社

越通社河内——·7月9日，越南政府总理黎明兴出席由卫生部举行的越德友谊医院宁平分院开业仪式。全文



·7月9日，越南政府总理、中央实施国家目标计划指导委员会主任黎明兴主持了该指导委员会第一次会议。全文



·7月9日上午，越南国会常务委员会就有关处理涉及国有经济、民营经济以及科技应用、创新、数字化转型违法行为的特殊机制和政策的国会决议草案提出意见。



·在7月9日举行的第三届越老边境国防友好交流活动框架内，一系列具有深刻政治、国防和人文意义的活动在越南南撼（Nậm Cắn）国际口岸—老挝南昂（Nặm On）口岸地区举行，为继续巩固两国特殊友好关系作出贡献，同时彰显了双方共同建设和平、友好、合作、发展的边境线的坚定决心。



·7月9日下午，越南外交部发言人范秋姮在越南外交部例行记者会上，就越共中央政治局关于在248个陆地边境乡建设248所九年一贯制寄宿学校的主张在促进边境地区民间交流、巩固互信和维护边境地区和平稳定合作环境方面的意义回答记者的提问。全文



·越通社驻俄罗斯记者报道，7月8日，俄罗斯符拉迪沃斯托克市（Vladivostok）政府宣布，将“Sportivnaya”公交站正式更名为“胡志明广场”站。这一决定是在今年6月召开的符拉迪沃斯托克市地名委员会会议上，根据俄越友好协会的提议通过的。



·根据亚洲开发银行（ADB）于7月8日发布的2026年7月更新版《亚洲发展展望》（ADO）报告，越南继续被预测为东南亚地区增长最快的经济体。全文



·越南政府副总理潘文江于2026年7月7日签发第1226/QĐ-TTg号决定，批准《2026—2030年阶段鼓励民用密码研发与应用活动社会化和2035年愿景方案）（以下简称方案）。全文



·近四十年前，越南打开国门吸引国际资源服务国家发展。如今，当实力和地位已然不同，越南的目标已不仅是吸引更多外资，而是善用这些资源来提升内力、增强竞争力、巩固经济自主性。这也是越共中央政治局第10-NQ/TW号决议贯穿始终的精神。



·从7月7日至9日对法国进行工作访问的越共中央委员、广义省委副书记、省人民委员会主席阮黄江7月8日与法国开发署（AFD）和法国电力集团（EDF）领导代表举行了工作会谈，旨在加强双方在绿色工业发展、清洁能源、可持续基础设施、人力资源培训和招商引资等领域的合作关系，为广义省与法国合作伙伴开辟诸多新的合作机遇。



·2026年英国越南商品推广周开幕式于7月8日在伦敦沃克斯豪尔斯戴布里奇套房酒店举行，旨在促进两国在纺织服装、消费品、家具等主要领域的合作。



2026年上半年越南斥资3.16万亿越盾进口钻石，自印度进口额占一半多。图自《年轻人报》

·据越南《年轻人报》新闻网援引财政部海关局7月8日提供的初步数据显示，今年上半年，越南钻石进口额约达3.16万亿越盾（约合1.2亿美元），其中，自印度进口的钻石占这类商品进口总额的一半以上。 全文



·越南航空公司（Vietnam Airlines、越航）宣布，将大幅加密飞往日本、韩国和中国台湾等多条航线班次，以充分满足越南与东北亚市场之间持续增长的探亲、旅游度假、商务往来的多元出行需求。全文



·嘉莱省正集中精力采取多项措施，与全国各沿海地区同心协力，坚决遏制非法捕捞行为。在各海上战线，边防部队认真落实打击IUU捕捞紧迫任务；其中加大宣传、巡逻与管制力度，及时发现并依法严厉查处涉嫌非法捕捞的渔船及渔民。



河内国家大学的一角。

·据河内国家大学7月9日发布的消息，在最近公布的2026年第二期Webometrics世界大学排名中，该校位居亚洲第175位、全球第756位。这是河内国家大学连续第五年稳居全球700至800强行列，并在“影响力”指标上继续保持“影响力”指标位居全球高校前600名。全文



·2026年电竞大赛（The Grand Esports 2026）系列赛事活动于7月9日在河内美亭田径体育宫正式开幕。（完）