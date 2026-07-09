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政府总理黎明兴：推动医疗服务体系重构，建设现代化医疗网络

7月9日，越南政府总理黎明兴出席由卫生部举行的越德友谊医院宁平分院开业仪式。

越南政府总理黎明兴在开业仪式上发表讲话。图自越通社
越南政府总理黎明兴在开业仪式上发表讲话。图自越通社

越通社河内 ——7月9日，越南政府总理黎明兴出席由卫生部举行的越德友谊医院宁平分院开业仪式。

越德友谊医院宁平分院床位规模1000张，建设面积近12万平方米。

黎明兴在仪式上表示，越德友谊医院和白梅医院宁平分院正式投入运营，对越南卫生事业、宁平省及周边地区具有重要意义，体现了党、国家和政府不断提升人民健康和医疗服务水平的坚定决心。

黎明兴强调，人是国家发展的中心、主体、目标和动力。实现国家快速、可持续发展，必须建设现代、公平、高效、可持续、便捷可及的医疗卫生体系，使人民群众能够享有高质量医疗服务。

黎明兴指出，两家医院投入运营，是越南优化医疗服务体系、推进现代化分级诊疗的重要举措，有助于缓解河内大型医院就诊压力，同时使红河三角洲南部及周边地区居民能够更加便捷地享受高水平医疗技术服务，降低就医成本，提高医疗质量。

为确保两家医院高效运行，黎明兴要求卫生部不断完善医疗卫生发展体制机制，加快建设现代化、高效医疗服务体系；深化分级分权改革，加强监督管理；推进医疗机构治理改革和行政审批改革，提高资源使用效率，不断提升医疗服务质量。

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越德友谊医院宁平分院开业仪式。图自越通社

黎明兴同时要求各部委和地方加强与卫生部协调配合，统筹推进医疗基础设施规划、人才培养、数字基础设施建设和交通配套建设，积极调动社会资源，加快构建协调完善现代医疗卫生体系。

针对宁平省，黎明兴建议继续完善医院配套基础设施，确保医院安全稳定运行，同时充分发挥两家医院优势，积极发展医疗健康服务、康养等相关产业。

黎明兴要求越德友谊医院和白梅医院宁平分院建立现代医院管理模式，以创新驱动发展，以医疗质量和患者满意度为目标，重视高素质人才培养，加强科技创新和数字化转型，不断提高医疗服务能力。

黎明兴强调，投资医疗卫生就是投资未来。相信两家医院将继续发扬优良传统，不断提高专业水平，积极开展科研创新，努力建设成为区域现代化专科医院，更好满足人民群众日益增长的医疗健康需求。

当天，黎明兴率团参观越德友谊医院和白梅医院宁平分院设施，慰问正在这两家医院接受治疗的患者。（完）

越通社
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