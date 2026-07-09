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外交部例行记者会：越南扩大自贸协定网络努力中的里程碑

2026年7月2日，越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员国发表了关于结束越南-EFTA自由贸易协定谈判的联合声明。这是双方在历经14年谈判后，为朝着签署该协定迈进所付出的巨大努力与坚定决心。

越南外交部发言人范秋姮。图自越通社
越南外交部发言人范秋姮。图自越通社

越通社河内——在7月9日下午举行的外交部例行记者会上，针对记者关于越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员国日前结束自由贸易协定谈判的提问，越南外交部发言人范秋姮表示：

2026年7月2日，越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员国发表了关于结束越南-EFTA自由贸易协定谈判的联合声明。这是双方在历经14年谈判后，为朝着签署该协定迈进所付出的巨大努力与坚定决心。

越南高度评价与欧洲自由贸易联盟成员国所取得的谈判成果。越南-EFTA自贸协定是越南扩大自贸协定（FTA）网络努力中的重要里程碑，使越南与各伙伴签署的自贸协定总数增加到18个，并实现了越南与欧洲之间的全面互联互通。

未来，越南将继续与EFTA成员国密切合作，以早日签署并有效落实协定各项承诺，从而在未来一段时间内促进贸易、投资合作，并扩大双方共同关心领域的合作。

* 回答记者关于中国部分地区遭遇强降雨、洪水、龙卷风和严重山体滑坡并造成重大人员伤亡和财产损失，以及是否有越南公民受到影响和相关的领事保护工作（若有）的提问时，越南外交部发言人范秋姮表示：

2026年7月8日，越共中央总书记、国家主席苏林，政府总理黎明兴已向中共中央总书记、国家主席习近平，国务院总理李强致慰问电。同日，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠也向中共中央委员会外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅致慰问电，此前已向广西壮族自治区党委书记陈刚致慰问电。

外交部发言人表示：“我们谨再次向中国政府和人民，特别是广西人民，就自然灾害造成的困难和损失表达深切的慰问。”

外交部发言人援引越南驻中国各代表机构的信息称，截至目前，尚未收到有越南公民在近期中国自然灾害中受到影响的信息。越南驻华各代表机构正继续密切关注局势，与当地职能部门紧密配合，准备好在有越南公民遇到困难时及时的领事保护措施。外交部发言人同时建议，公民若遇到任何问题，可联系外交部领事保护热线。（完）

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越通社
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