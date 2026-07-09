经济

亚行维持越南经济增长预期居东南亚之首

根据亚洲开发银行（ADB）于7月8日发布的2026年7月更新版《亚洲发展展望》（ADO）报告，越南继续被预测为东南亚地区增长最快的经济体。

购物助力经济增长。图自越通社
购物助力经济增长。图自越通社

越通社河内——根据亚洲开发银行（ADB）于7月8日发布的2026年7月更新版《亚洲发展展望》（ADO）报告，越南继续被预测为东南亚地区增长最快的经济体。

越南的经济增长预期在2026年和2027年分别维持在7.2%和7.0%的高位。这些数字在发展中的亚太地区名列前茅。这一乐观的预测反映了制造业、出口活动和投资的强劲可持续增长势头，以及稳定增长的国内需求。通胀率预计将从2025年的3.3%上升至今年的4.0%，随后在明年回落至3.8%。

越南经济是亚行最新报告中的一大亮点。与此同时，发展中的亚太地区的经济增长预期在2026年被下调至4.9%，低于2025年的5.5%，并比今年4月份的预测下降了0.2个百分点。

根据7月份的《亚洲发展展望》（ADO）报告，中东冲突导致能源市场的持续中断，对该地区发展前景造成的压力超出了预期。尽管如此，对2027年的增长预测仍维持在5.1%不变，反映出随着上述压力的缓解，经济活动具有复苏的韧性。

随着负面影响从能源领域扩散到化肥、其他商品价格以及供应链，亚行预测通胀压力很可能会持续下去。该地区今年的通胀率目前预计为4.3%，高于2025年的3%，并比4月份的预测上升了0.7个百分点。与此同时，对2027年的通胀预测仍维持在3.4%。

对于这一问题，亚行首席经济学家阿尔伯特·帕克（Albert Park）强调，尽管发展中亚太地区的经济增长势头依然强劲，但中东冲突带来的持久阻碍，要求各国必须在支持增长与遏制通胀之间进行谨慎的政策平衡。

除发展中的东亚地区外，几乎所有其他区域的2026年增长预测均被下调。其中，得益于强劲的出口活动和基础设施投资，中国在2026年和2027年的增长预测分别维持在4.6%和4.5%不变。（完）

经济韧性强于预期 大华银行上调越南2026年GDP增速预期至7.5% 图自yue tong she

大华银行上调越南2026年GDP增速预期至7.5%

在外部环境不确定性持续的背景下，越南经济在2025年展现出超出预期的增长韧性，为2026年奠定了积极基调。基于此，新加坡大华银行于9日发布最新宏观经济展望报告，将越南2026年国内生产总值（GDP）增速预期从此前的7.0%上调至7.5%。

越通社
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