经济

推动越法绿色工业发展合作

从7月7日至9日对法国进行工作访问的越共中央委员、广义省委副书记、省人民委员会主席阮黄江7月8日与法国开发署（AFD）和法国电力集团（EDF）领导代表举行了工作会谈。

广义省工作代表团与法国电力集团领导合影。图自越通社
广义省工作代表团与法国电力集团领导合影。图自越通社

越通社河内——从7月7日至9日对法国进行工作访问的越共中央委员、广义省委副书记、省人民委员会主席阮黄江7月8日与法国开发署（AFD）和法国电力集团（EDF）领导代表举行了工作会谈，旨在加强双方在绿色工业发展、清洁能源、可持续基础设施、人力资源培训和招商引资等领域的合作关系，为广义省与法国合作伙伴开辟诸多新的合作机遇。

越通社驻法国记者报道，阮黄江与法国开发署（AFD）东欧、中东和亚洲区副主任安妮·罗斯-韦尔（Anne Roos-Weil）交谈时对AFD通过多项发展合作项目支持越南，特别是广义省给予高度评价。

自1995年进入越南以来，AFD与越南多地在关于基础设施、环境和人力资源培训等项目中开展了合作。仅在广义省，AFD为多个重要项目提供资助，其中包括投资总额1000万美元的雨水排水和防洪项目（其中约40%的资金由AFD提供）；投资总额400万美元的石岩灌溉系统项目；投资总额250万美元的榕桔高等专科学校教学设备配备项目。

阮黄江介绍广义省潜力与优势时建议，AFD继续与广义省一道同行，分享可再生能源发展、绿色工业和绿色金融等方面的经验；加强广义省企业与法国企业的对接；支持培养服务于经济区和工业园区的高素质人力资源；研究制订基础设施发展，技术能力建设并推动可持续增长的支持项目。

同一天，阮黄江一行会见法国电力集团（EDF）执行副总裁兼亚太区总裁帕特里克·查理尼翁（Patrick Charignon）。

阮黄江表示，广义省希望EDF分享智能电力系统管理和运行，清洁能源和可再生能源项目发展等方面的经验，同时支持该省获取先进技术服务于能源转型进程。

广义省领导同时建议，EDF发挥桥梁纽带作用，介绍法国企业投资于榕桔经济区、布依国际口岸经济区、VSIP广义工业园及省内各工业园区；同时推动能源基础设施发展、绿色转型、高素质技术人力资源培训和现代工业项目开发等领域的合作。

广义省工作代表团此次访问法国不仅有助于加强与该国开发性金融和能源领域一流伙伴的合作，还为绿色转型、工业发展、基础设施和招商引资开辟了诸多新的合作机遇。

此前，7月7日，广义省工作代表团与越南驻法国大使馆领导举行了工作会议，就越法经贸投资合作情况进行交流，同时建议大使馆继续陪伴，支持广义省在招商引资、企业对接、扩大与法国伙伴、集团和组织的关系等方面的工作。（完）

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越通社
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