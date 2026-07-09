不断深化越老传统友谊

越通社河内——在7月9日举行的第三届越老边境国防友好交流活动框架内，一系列具有深刻政治、国防和人文意义的活动在越南南撼（Nậm Cắn）国际口岸—老挝南昂（Nặm On）口岸地区举行，为继续巩固两国特殊友好关系作出贡献，同时彰显了双方共同建设和平、友好、合作、发展的边境线的坚定决心。



越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部长坎良•奥萨宋（Khamliang Outhakaysone）大将一同出席活动。



在460号界碑处，两国国防部长在两国代表见证下举行了界碑描红仪式。这不仅是具有象征意义的活动，更体现了两党、两国和两军共同维护每一处主权界标、保护勘界立碑成果，将越老边境线建设成为和平、稳定、合作与发展的象征的坚定决心。



界碑描红仪式结束后，两位部长共同在老方460号界碑区域种植友谊树，传递出两国特殊团结关系代代相传、不断培育与发展的美好信息。



由越南国防部援建并向老方赠送的越老边防联合工作站奠基仪式是第三届越老边境国防友好交流活动的亮点。该工程体现了越南人民军对老挝人民军在队伍建设、边境管理保护能力提升以及加强跨境犯罪打击协调等方面的务实、高效和长期支持。



在通南门小学，两位国防部长向贫困学生赠送了100份奖学金和多项慰问品，为边境地区学生的学习注入了更多动力。



双方代表还走访了由乂安省边防部队于2017年援建并赠送老方的索腾（Xốp Tờng）村军民融合卫生服务站。代表团在此为当地群众进行义诊和免费发药，并向老挝贫困家庭赠送了种牛。



自越老两国建交60多年来，特别是越老友好合作条约签署近半个世纪以来，两国特殊关系在所有领域不断得到巩固和发展。第三届越老边防友好交流系列活动继续生动体现了越老两党、两国、两军和两国人民之间忠贞不渝、牢不可破的紧密团结，为建设日益和平、稳定、合作与可持续发展的越老边境线奠定了更加坚实的基础。（完）

越通社