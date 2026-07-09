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越南电子竞技迈入规范化、专业化发展新阶段

2026年电竞大赛（The Grand Esports 2026）系列赛事活动于7月9日在河内美亭田径体育宫正式开幕。

2026年电竞大赛（The Grand Esports 2026）系列赛事活动于7月9日在河内美亭田径体育宫正式开幕。越南体育局供图
2026年电竞大赛（The Grand Esports 2026）系列赛事活动于7月9日在河内美亭田径体育宫正式开幕。越南体育局供图

越通社河内——2026年电竞大赛（The Grand Esports 2026）系列赛事活动于7月9日在河内美亭田径体育宫正式开幕。

在越南文化体育与旅游部体育局的指导下，由VTC多媒体传媒总公司配合有关机关举办的2026年电竞大赛被视为开启越南电子竞技迈向专业化、国际化发展新阶段的重要里程碑，并与文化产业、体育经济和数字经济发展战略紧密衔接。

越南文化体育与旅游部副部长黄道刚在开幕式上发言时表示，该活动标志着越南电子竞技迈入更加规范化、专业化、规范化的发展新阶段，同时也体现政府对支持数字环境下新兴体育项目发展，以顺应时代发展和融入国际趋势方面的高度决心。

以“提升国家影响力，走向国际舞台”为主题的2026年电竞大赛被打造成为一项具有国际影响力的国家级电子竞技赛事，吸引了1000余名运动员参赛。其中，总决赛汇聚了来自越南、韩国、日本、中国、土耳其以及多个东南亚国家和地区等10个国家和地区的130余名运动员及代表团成员，于7月9日至12日连续四天展开激烈角逐。这充分展现了越南电子竞技日益增强的吸引力，同时也彰显越南努力成为国际电子竞技赛事、交流与合作重要平台的目标。

2026年电竞大赛系列赛事活动包括Vietnam Esports National Cup（VENC）——越南国家电子竞技杯、Esports Grand Championship（EGC）——电子竞技锦标赛、Grand Esports Festival——电子竞技体验嘉年华、Grand Esports Awards——电竞大赛表彰典礼。

越南体育局局长阮名黄越认为，此次活动标志着电子竞技迈入了新的发展阶段，被视为一项现代体育运动，在国家体育、体育经济和文化产业发展战略中发挥着重要作用。

近年来，党和政府的主张，文化体育与旅游部的发展方向中均明确要求推动各文化产业发展，推进数字化转型，培育经济增长新动能。电子竞技正具备这些发展要素。

开幕式上的一大亮点是 “共创越南电子竞技未来——提升国家影响力，走向国际舞台”论坛，为管理者、企业、科技专家、电子竞技俱乐部及发行公司齐聚一堂，共商新阶段越南电子竞技发展战略创造良好平台。

2026年电竞大赛颁奖典礼（The Grand Esports Awards 2026）将于7月11日晚举行，本次系列活动圆满收官。（完）

越通社
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